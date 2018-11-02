"Монреаль" установил рекорд НХЛ, забросив две шайбы подряд с разницей в две секунды: видео

В четверг, 1 ноября, были сыграны очередные матчи НХЛ. Среди них особенно выделялась игра, где "Монреаль Канадиенс" принимали "Вашингтон Кэпиталз". Последние являются действующими обладателями Кубка Стэнли. И сам матч запомнился не столько результатом, как новым рекордом НХЛ.

Первый период команды сыграли вничью – на шайбу Котканиеми уже на второй минуте матча гости ответили точным броском Эллера вскоре.

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Второй период начался довольно удачно для "Монреаля" – команда за три минуты забросила две шайбы. И после этого дважды Овечкин и еще раз Эллер вывели "Вашингтон" вперед.

Сравняли счет "Канадиенс" незадолго до конца третьего периода – отличился тот же Котканиеми. Матч близился к концу при ничейном счете, поэтому команды должен был ожидать экстра-тайм, а при необходимости – еще и серия буллитов. И за 22 секунды до конца игры Доми вывел "Монреаль" вперед. А через две секунды отличился Армиа. Он попал в пустые ворота после вбрасывания шайбы.

Поэтому теперь две шайбы за две секунды – новый рекорд НХЛ.

Видео нового рекорда НХЛ