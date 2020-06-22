Международные рейтинговые агентства верят в будущий рост украинской экономики, а также отмечают позитивы у стабильных компаний.

Вторая декада июня оказалась благоприятной для Украины в плане ее восприятия со стороны международных рейтинговых агентств.

В частности, Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины с уровня Саа1 до B3. Прогноз по рейтингу – "стабильный". Это означает, что дальнейшего повышения пока не планируется, но и падения не стоит ожидать.

Новый кредит по программе МВФ дал Украине возможность получить этот кредитный рейтинг. А новая программа МВФ разблокирует дополнительную финансовую помощь от Всемирного банка и Европейского Союза, отметили в Moody's.

Moody's проявили свое внимание к отечественным компаниям, ведь некоторые из них, несмотря на коронакризис, сумели достаточно эффективно использовать системы корпоративного управления и изменения конъюнктуры рынков для собственного развития. И выразилось такое внимание в повышении корпоративных рейтингов и изменении рейтингов вероятности дефолта.

В частности, Moody's повысило рейтинги ряда украинских банков, а также крупных национальных холдингов, среди которых Ferrexpo и "Метинвест".

Кстати, "Метинвест" отличился еще и в рейтинге Sustainalytics, что является ведущим независимым поставщиком исследований, рейтингов и данных в области экологии (Environment Risk Score), социальной политики (Social Risk Score) и корпоративного управления (Governance Risk Score).

Аналитики Moody's отметили, что среди 140 мировых металлургических лидеров, которых оценивало агентство, украинский холдинг оказался в ТОП-10 лучших по вышеуказанным показателям, а позади остались такие крупные гиганты, как CHINA STEEL CORP, ArcelorMittal, POSCO и российская SEVERSTAL PJSC. Более того, за более чем 30-летнюю историю составления рейтинга ESG не имели много компаний, которые получали такие высокие оценки, впервые войдя в систему рейтингования.

Важно, чтобы на такой результат украинского производителя больше внимания обращало наше государство. Ведь сейчас, в период кризиса и общеэкономического спада, нашей стране нужны положительные примеры работы бизнеса, на которые будут равняться и другие компании. Украинским бизнесменам давно пора изучать success stories не только западных или восточных, но и отечественных холдингов.