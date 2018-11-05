Мораес негативно высказался об игроках "Динамо", которые не пожали ему руку
Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал решение некоторых игроков "Динамо" не пожать ему руку.
Сначала все игроки киевлян отказывались жать руку бразильцу, тогда как в минувший уик-энд этого не сделали только голкипер Денис Бойко и полузащитник Виталий Буяльский.
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Один или два игрока "Динамо" хотели что-то показать фанатам, но они перестарались. Это не выглядело естественно. Они должны стараться ради результатов команды и показывать себя на футбольном поле в другой способ, а не заниматься таким дерьмом,
– сказал Мораес в эфире "Великого футбола".
Напомним, что "Шахтер" обыграл "Динамо" (2:1) в Харькове и увеличил отрыв от киевлян до 8 очков.
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