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      Мораес негативно высказался об игроках "Динамо", которые не пожали ему руку

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      Жуниор Мораес
      Жуниор Мораес / ФК "Шахтер"

      Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал решение некоторых игроков "Динамо" не пожать ему руку.

      Сначала все игроки киевлян отказывались жать руку бразильцу, тогда как в минувший уик-энд этого не сделали только голкипер Денис Бойко и полузащитник Виталий Буяльский.

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      Один или два игрока "Динамо" хотели что-то показать фанатам, но они перестарались. Это не выглядело естественно. Они должны стараться ради результатов команды и показывать себя на футбольном поле в другой способ, а не заниматься таким дерьмом,
      – сказал Мораес в эфире "Великого футбола".

      Напомним, что "Шахтер" обыграл "Динамо" (2:1) в Харькове и увеличил отрыв от киевлян до 8 очков.

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      Теги: Футбол Спорт УПЛ Динамо Шахтер
      Источник: 24 Канал
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