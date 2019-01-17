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      Мораторий на продажу земли не действовал 17 дней: нардепы не захотели его отменять

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      Мораторий на продажу земли не действовал 17 дней: нардепы не захотели его отменять

      Депутаты Верховной Рады не захотели отменять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине.

      Во время утреннего пленарного заседания 17 января нардепы рассматривали сразу два постановления об отмене моратория, однако ни одно из них не набрало необходимого количества голосов.

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      За постановление №9355-П авторства нардепа от "МЧП" Алексея Мушака проголосовал 81 нардеп из необходимых 226.

      Постановление №9355-П1, автором которой был Виктор Пинзеник, набрало лишь 65 голосов.

      После рассмотрения этих постановлений больше нет никаких юридических ограничений для того, чтобы спикер Андрей Парубий подписал законопроект о моратории на продажу земель сельскохозяйственного назначения, за который Рада проголосовала в конце декабря 2018 года.

      Новость дополняется..

      Теги: Новости Украины Законодательство Верховная Рада Рынок земли Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости политики
      Источник: 24 канал
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