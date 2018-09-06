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Мораторий на продажу земли обжаловали в Конституционном суде

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Земельный рынок в Украине
Земельный рынок в Украине / Экономическая правда

Конституционное представление от имени 69 народных депутатов Украины об отмене запрета на продажу земли зарегистрировали в Конституционном суде Украины 6 сентября.

Об этом народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Алексей Мушак написал на своей странице в Facebook.

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Только что от имени 69 народных депутатов и 7 млн. землевладельцев сделал представление в Конституционный суд. Требование простое – отменить архаичный земельный мораторий. Украинцы наконец должны получить имущественную свободу и уважение к своей собственности,
– заявил народный избранник.

Мушак сообщил, что это уже вторая попытка нардепов. 14 февраля 2018 КСУ отказал в открытии производства после  похожего представления. Однако Мушак подчеркнул, что теперь у депутатов гораздо больше шансов.

"За нами решения ЕСПЧ, признавшего мораторий нарушением прав человека. За нами изменение общественного мнения и отсутствие общего "адабрямса". За нами новый опыт и увеличение числа сторонников как в парламенте так и в обществе. Представление поддержали 69 нардепов, 12 из которых представляют аграрный комитет, что также переломный момент", – добавил депутат.

Что такое земельный мораторий?Мораторий (запрет) на продажу земли впервые ввели в 2002 году сроком на пять лет. Его рассматривали как временную меру, обусловленную тогдашним хаосом на рынке земли. С тех пор мораторий несколько раз продлевали, последний раз – до 1 января 2019 года. Целесообразность отмены моратория и открытия рынка земли уже длительное время вызывает оживленные обсуждения в обществе.

Теги: Новости Украины Новости политики Конституционный суд рынок земли
Источник: 24 Канал
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