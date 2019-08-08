Нужен ли мораторий: что вы знаете о земельной реформе
Земельная реформа – удобный источник популизма для политиков уже не один год. Одни пугают обнищанием, другие убеждают, что они вот-вот сделают всем хорошо. Проверьте свои знания – насколько вы в теме и легко ли вами манипулировать?
Владимир Зеленский анонсировал, что земельная реформа в Украине будет проведена до конца 2019 года, в 2020-м уже будет запущен рынок земли.
Узнайте больше: Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
Проверьте, много ли вы знаете про мораторий на продажу паев и как создание рынка земли отразится на обычных украинцах.
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Источник: 24 канал
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