Нужен ли мораторий: что вы знаете о земельной реформе

Земельная реформа – удобный источник популизма для политиков уже не один год. Одни пугают обнищанием, другие убеждают, что они вот-вот сделают всем хорошо. Проверьте свои знания – насколько вы в теме и легко ли вами манипулировать?

Владимир Зеленский анонсировал, что земельная реформа в Украине будет проведена до конца 2019 года, в 2020-м уже будет запущен рынок земли.

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Проверьте, много ли вы знаете про мораторий на продажу паев и как создание рынка земли отразится на обычных украинцах.