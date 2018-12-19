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      Мораторий на землю: когда нардепы отменят 17-летний запрет на продажу паёв

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      В Украине уже 17 лет действует мораторий на продажу паёв сельскохозяйственного назначения. За это время более миллиона владельцев уже умерли так и не дождавшись возможности свободно распоряжаться собственным имуществом.

      В то же время Верховная Рада из года в год продолжает действие моратория.

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      Все потому, что за это время Кабинет министров так и не урегулировал рынок земли, который мог бы привлечь новые инвестиции в Украину. По данным социологов, более 70% украинцев не готовы продавать свои земли, и только 13% хотят, чтобы власть открыла рынок.

      Сейчас Верховная Рада намерена в очередной раз продлить мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения, который действует в Украине уже 17 лет. По подсчетам Всемирного банка, если мораторий отменят, то украинские земли подорожают в три раза. Сейчас один гектар земли стоит тысячу-полторы долларов, а после открытия рынка его цена вырастет до трех тысяч долларов.

      Після скасування мороторію українські землі подорожчають утричі
      После отмены моратория украинские земли подорожают в три раза

      В этом году дискуссия будет еще более ожесточенная, ведь, кроме основного законопроекта, нардепы зарегистрировали еще 15 альтернативных. Отличаются они только сроком действия моратория. Например, внефракционный нардеп Юрий Левченко предлагает навсегда запретить продажу сельскохозяйственных земель. А депутат от БПП Григорий Шверк решил пошутить и зарегистрировал предложение продлить мораторий до 22 апреля.

      Ведь это день рождения Владимира Ильича Ленина. По моему глубокому убеждению, все люди, которые голосуют за продление моратория – это верные последователи именно коммунистической идеологии. Ибо только коммунистическая идеология запрещает людям продавать то, чем они владеют,
      – сказал Григорий Шверк.

      Также Григорий добавил, что не все его коллеги по фракции поддерживают идею отмены моратория. Самые большие сторонники запрета на землю – "Радикальная партия" и "Батькивщина". Но в парламенте каждый раз увиличивается количество депутатов, которые хотят открыть свободную продажу земли.

      Верховна Рада гальмує процес скасування заборони на продаж землі
      Верховнач Рада тормозит процесс отмены запрета на продажу земли

      Больше всего дело тормозит именно Кабмин, ведь правительство должно внести в парламент законопроект об "Обороте земель сельскохозяйственного назначения", чтобы установить правила будущего рынка и в конце отменить мораторий. Правительство с экспертами пытались создать проект закона, они предлагали различные варианты открытия рынка земли. В основном чиновники выступают против продажи ее иностранцам.

      Вероятнее всего, что 20 декабря нардепы продолжат действие моратория. А из-за президентских и парламентских выборов этот вопрос не урегулируют в следующем году. Поэтому пока Украина остается на уровне с Венесуэлой, КНДР и Кубой, которые вообще не имеют рынка земли.

      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Рынок земли Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
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