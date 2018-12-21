Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли

Верховная Рада 20 декабря продлила действие запрета на продажу сельскохозяйственных земель. Это значит, что создание полноценного рынка земли откладывается минимум до 2020 года. А мифов вокруг него уже накопилось немало. Разбираемся с крупнейшими страшилками.

По состоянию на сегодняшний день рынка земли в Украине нет. Запрет (мораторий) на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель означает, что владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является заключение договора об аренде. Причина запрета – отсутствие в Украине инфраструктуры для внедрения рынка купли и продажи сельскохозяйственной земли.

Немного статистики. Мораторий на продажу земли в Украине продлевался 7 раз. Он парализует рынок в 96% сельскохозяйственных земель. Благодаря этому Украина является мировым рекордсменом по продолжительности земельной реформы – более четверти века.

Законопроект №9355-5, проголосованный Радой, кроме продления моратория поручил Кабинету министров до марта следующего года разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Но значительная часть политиков, которые высказались "за" продление моратория, как раз и озвучили в парламенте главные страшилки-мифы о рынке земли и как он должен повлиять на украинцев.

Читайте также: Законопроект о рынке земли в Украине уже готов – меморандум МВФ

Миф 1. Рынок земли отберет землю у крестьян

Земля уже принадлежит украинцам, владеющим земельными паями. 68% земель (27,7 миллионов гектаров) находятся в собственности крестьян-пайщиков. Создание рынка земли никак не повлияет на права собственности граждан. Открытый рынок земли не означает, что он "отберет у крестьян землю".

В то же время 1,6 миллионов паев принадлежат гражданам пенсионного возраста. Они не могут сами обрабатывать эту землю и так же не могут выгодно сдать в аренду, продать или заложить собственный пай. Еще хуже история – около 1 миллиона пайщиков умерли за время долгосрочной земельной реформы, так и не воспользовавшись своей собственностью, даже в наследство землю не передали. Потому что оформление наследства стоит больше, чем прибыль от аренды этой земли.



Интересные факты о моратории

Политики-популисты, которые любят лозунги типа "земля должна принадлежать украинцам" – торгуют совестью. Потому что как раз запрет распоряжаться своей собственностью – землей – это признак недемократического государства.

Такой запрет присутствует, в частности в Конго, Венесуэле, Кубе, Таджикистане, Северной Корее. Правда же, не самые богатые страны, и не слишком удачные примеры для подражания?

В то же время в США рынок земли есть уже много лет. И никто Америку по кускам еще никуда не вывез.

Читайте также: Почему в Украине нет рынка земли: неожиданные причины

Миф 2. Землю продадут за копейки

На самом деле это сейчас она приносит своим законным владельцам копейки. По подсчетам аналитиков проекта "Поддержка реформ в сельском хозяйстве и земельных отношениях в Украине", сейчас украинцы-владельцы земли получают от нее в 12 раз меньше, чем могли бы, если бы действовал рынок.

Сегодня около 60% сельскохозяйственной земли, которая находится в пользовании, обрабатывается арендаторами, чьи арендодатели – владельцы паев.

Стоимость аренды должна была бы достигать 455 долларов за гектар вместо нынешних 37. Почему такая малая стоимость аренды – потому что есть мораторий на продажу земли с/х назначения, раздробленная собственность земли, плохой доступ к капиталу. А еще – у владельцев паев нет опыта и навыков переговоров за цену аренды, защита прав пользователей земли у нас слабая.

Поэтому открытие рынка – это позитив не только для тех, кто захочет продать землю – значительно дороже, чем по "серым схемам". Рынок также увеличит доходы арендодателям земли.

Миф 3. После открытия рынка землю в Украине скупят китайцы, индейцы, инопланетяне

Возможно. Но не всю. И точно не будут вывозить ее в Китай или на Марс. (Вспомните США – оттуда никакую землю не вывозят, хотя торгуют ею уже очень давно). Инвестор, который захочет иметь дело с украинским рынком земли, на ней будет зарабатывать. Создаст рабочие места, производство. Да и то – если будут хорошие условия. А отсутствие рынка земли – главный маркер для инвестора. Ведь если государство решает за собственника, как распоряжаться землей, и еще может в любой момент что-то запретить-отобрать – ни один инвестор, даже инопланетный, не захочет все потерять из-за эмоциональной нестабильности парламентариев.

Если не верите, что наши законодатели на такое способны – посмотрите трансляцию заседания совета от 20 декабря 2018 года, в момент обсуждения продления моратория – там один из депутатов так и сказал: сейчас земля в аренде, и это хорошо, потому что мы, государство, всегда можем расторгнуть договор и все забрать. Очень цивилизованно и рыночно. Теоретически, таким депутатам может прийти в голову выгнать прочь всех арендаторов. Вот почему государство – плохой собственник. И все же не все нардепы так думают.

Миф 4. Отмена моратория на руку латифундистам

Потому что тогда они успешно всю землю скупят. На самом деле – не скупят, если владелец не захочет ее продать. А вот если захочет – то уже не за копейки. И сможет выбрать – кому именно продать (см. миф 2).

В то же время в Украине больше 15 лет успешно действует теневой рынок земли. По данным президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, которые он сообщил "Урядовому курьеру" в прошлом году около 8 миллионов гектаров государственной земли обрабатывается неизвестно кем, вне правового поля. Проще говоря, отдельные латифундисты знают – кому принести соответствующий чемодан со взяткой, и – обрабатывай-перепродавай эти гектары, как хочешь. Причем это с благословения политиков, которые грудью на вилы за "запрет распродажи главного богатства Украины – святой земли".

Миф 5. Отмена моратория сразу создаст рынок земли

И снова нет. Он не запустится сам собой на следующий день после того, как снимут запрет на продажу.

Чтобы полноценно запустить рынок земли в Украине, нужна огромная организационная и законодательная работа. Первое – таки разработать тот же проект закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". А потом сильно поднатужиться парламенту – и таки его проголосовать. Как рассказал в комментарии 24 каналу заместитель главы Стратегической группы советников Премьер-министра Павел Кухта, этот закон в целом не очень большой и не очень сложный. Но он бы запустил самую большую и мощную из доступных нам реформ.

Конечно, если "втиснуть" в закон непрозрачные и нерыночные условия – отобрать у крестьян можно все, и даже больше. Но для того парламент и нужен – чтобы наработать адекватный закон.

А мораторий на продажу с/х земель – такой удобный инструмент "защиты обнищавшего крестьянства". Это способ для отдельных политиков пугать электорат, который верит лапше на ушах и не хочет разбираться в том, как на самом деле должен работать рынок земли.

Или же – такие политики просто отрабатывают деньги тех, кто как раз и получает сверхприбыли с земли, что фактически никому не принадлежит, пока ее владельцы не могут ею распоряжаться. Потому-что – мораторий.

Читайте также: Сколько получают украинцы за аренду земли по сравнению с другими странами, – эксперт