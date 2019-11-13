20:33
13 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия празднует победу над монголо-татарами. Клуб друзей Путина
      Вєсті Кремля
      21:43, 12 ноября
      Вести.UA: путь Ильи Кивы к Джокеру. Юлия Тимошенко показала настоящее лицо
      Вєсті.UA
      19:36, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости недвижимости
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли

      6850 Читати новину українською
      Мораторий на землю в Украине 2020 – что это, 5 мифов о рынке земли
      Рынок земли в Украине: мифы о его запуске и мораторий / decentralization.gov.ua

      Владимир Зеленский заявил, что украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. Что касается иностранцев, такое право они получат только после одобрения на референдуме. Вопрос проведения референдума о продаже земли иностранцам прописали в законопроекте №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

      Журналисты 24 канала разбирались с крупнейшими "страшилками" о запуске рынка земли в Украине.

      Смотрите также: Когда проведут референдум о продаже земли иностранцам: заявление Кабмина

      По состоянию на сегодняшний день рынка земли в Украине нет. Запрет (мораторий) на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель означает, что владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является заключение договора об аренде. Причина запрета – отсутствие в Украине инфраструктуры для внедрения рынка купли и продажи сельскохозяйственной земли.

      Читайте также: Сколько теряет Украина из-за моратория на продажу земли: ошеломляющие цифры

      Немного статистики. Мораторий на продажу земли в Украине продлевался 7 раз. Он парализует рынок в 96% сельскохозяйственных земель. Благодаря этому Украина является мировым рекордсменом по продолжительности земельной реформы – более четверти века.

      Политикипротивники отмены моратория продолжают пугать украинцев мифами о "страшном" рынке земли. Далее читайте главные из них.

      Миф 1. Рынок земли отберет землю у крестьян

      Земля уже принадлежит украинцам, владеющим земельными паями. 68% земель (27,7 миллионов гектаров) находятся в собственности крестьян-пайщиков. Создание рынка земли никак не повлияет на права собственности граждан. Открытый рынок земли не означает, что он "отберет у крестьян землю".

      В то же время 1,6 миллионов паев принадлежат гражданам пенсионного возраста. Они не могут сами обрабатывать эту землю и так же не могут выгодно сдать в аренду, продать или заложить собственный пай. Еще хуже история – около 1 миллиона пайщиков умерли за время долгосрочной земельной реформы, так и не воспользовавшись своей собственностью, даже в наследство землю не передали. Потому что оформление наследства стоит больше, чем прибыль от аренды этой земли.

      Статистика про мораторій на землю
      Интересные факты о моратории / Источник: Цена государства

      Политики-популисты, которые любят лозунги типа "земля должна принадлежать украинцам" – торгуют совестью. Потому что как раз запрет распоряжаться своей собственностью – землей – это признак недемократического государства.

      Такой запрет присутствует, в частности в Конго, Венесуэле, Кубе, Таджикистане, Северной Корее. Правда же, не самые богатые страны, и не слишком удачные примеры для подражания?

      В то же время в США рынок земли есть уже много лет. И никто Штаты по кускам еще никуда не вывез.

      Читайте также: Почему в Украине нет рынка земли: неожиданные причины

      Миф 2. Землю продадут за копейки

      На самом деле это сейчас она приносит своим законным владельцам копейки. По подсчетам аналитиков проекта "Поддержка реформ в сельском хозяйстве и земельных отношениях в Украине", сейчас украинцы-владельцы земли получают от нее в 12 раз меньше, чем могли бы, если бы действовал рынок.

      Сегодня около 60% сельскохозяйственной земли, которая находится в пользовании, обрабатывается арендаторами, чьи арендодатели – владельцы паев.

      Узнайте больше: За сколько в Украине продают землю под мораторием и где дороже всего – инфографика

      Стоимость аренды должна была бы достигать 455 долларов за гектар вместо нынешних 37. Почему такая малая стоимость аренды – потому что есть мораторий на продажу земли с/х назначения, раздробленная собственность земли, плохой доступ к капиталу. А еще – у владельцев паев нет опыта и навыков переговоров за цену аренды, защита прав пользователей земли у нас слабая.

      Поэтому открытие рынка – это позитив не только для тех, кто захочет продать землю – значительно дороже, чем по "серым схемам". Рынок также увеличит доходы арендодателям земли.

      Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий отметил, что после открытия рынка земли цена одного гектара, в зависимости от модели рынка, может достичь 2200 долларов.

      Миф 3. После открытия рынка землю в Украине скупят китайцы, индейцы, инопланетяне

      Возможно. Но не всю. И точно не будут вывозить ее в Китай или на Марс. (Вспомните США – оттуда никакую землю не вывозят, хотя торгуют ею уже очень давно). Инвестор, который захочет иметь дело с украинским рынком земли, на ней будет зарабатывать. Создаст рабочие места, производство. Да и то – если будут хорошие условия. А отсутствие рынка земли – главный маркер для инвестора. Ведь если государство решает за собственника, как распоряжаться землей, и еще может в любой момент что-то запретить-отобрать – ни один инвестор, даже инопланетный, не захочет все потерять из-за эмоциональной нестабильности парламентариев.

      Читайте также: Как оформить земельный участок в 10 раз быстрее: предложения от Минрегиона

      Если не верите, что наши законодатели на такое способны – посмотрите трансляцию заседания совета от 20 декабря 2018 года, в момент обсуждения продления моратория – там один из депутатов так и сказал: "Сейчас земля в аренде, и это хорошо, потому что мы, государство, всегда можем расторгнуть договор и все забрать".

      Теоретически, таким депутатам может прийти в голову выгнать прочь всех арендаторов. Вот почему государство – плохой собственник. И все же не все нардепы так думают.

      мораторій на продаж землі ринок землі
      После введения рынка земли в Украине ее никуда не вывезут / Иллюстрация: unsplash.com

      Миф 4. Отмена моратория на руку латифундистам (крупным землевладельцам)

      Потому что тогда они успешно всю землю скупят. На самом деле – не скупят, если владелец не захочет ее продать. А вот если захочет – то уже не за копейки. И сможет выбрать – кому именно продать (см. миф 2).

      В то же время в Украине больше 15 лет успешно действует теневой рынок земли. По данным президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, которые он сообщил "Урядовому курьеру" в прошлом году около 8 миллионов гектаров государственной земли обрабатывается неизвестно кем, вне правового поля.

      Проще говоря, отдельные латифундисты знают – кому принести соответствующий чемодан со взяткой, и – обрабатывай-перепродавай эти гектары, как хочешь. Причем это с благословения политиков, которые грудью на вилы за "запрет распродажи главного богатства Украины – святой земли".

      Миф 5. Отмена моратория сразу создаст рынок земли

      И снова нет. Он не запустится сам собой на следующий день после того, как снимут запрет на продажу.

      Актуально: Рынок земли в Украине: как реформа может повлияет на экономику страны и кошельки украинцев

      Чтобы полноценно запустить рынок земли в Украине, нужна огромная организационная и законодательная работа. Первое – таки разработать тот же проект закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". А потом сильно поднатужиться парламенту – и таки его проголосовать.

      Как рассказал в комментарии 24 каналу заместитель главы Стратегической группы советников Премьер-министра Павел Кухта, этот закон в целом не очень большой и не очень сложный. Но он бы запустил самую большую и мощную из доступных нам реформ.

      Конечно, если "втиснуть" в закон непрозрачные и нерыночные условия – отобрать у крестьян можно все, и даже больше. Но для того парламент и нужен – чтобы наработать адекватный закон.

      А мораторий на продажу с/х земель – такой удобный инструмент "защиты обнищавшего крестьянства". Это способ для отдельных политиков пугать электорат, который верит лапше на ушах и не хочет разбираться в том, как на самом деле должен работать рынок земли.

      Или же – такие политики просто отрабатывают деньги тех, кто как раз и получает сверхприбыли с земли, что фактически никому не принадлежит, пока ее владельцы не могут ею распоряжаться. Потому-что – мораторий.

      Продаж землі
      Где еще запрещена продажа земли / 24 канал

      Пройдите тест: Нужен ли мораторий: что вы знаете о земельной реформе

      blog_ava
      Что делать, когда закладывает уши
      сегодня
      5328
      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Рынок земли Мораторий на продажу земли Статьи Публикации Законодательство Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Оренда земли
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Испанская неопределенность и рост ультраправых
      сегодня , 20:30 Испанская неопределенность и рост ультраправых
      Іван Яковина 2
      Назначение субсидий: кого лишат льгот и сколько придется платить за коммуналку
      сегодня , 20:01 Назначение субсидий: кого лишат льгот и сколько придется платить за коммуналку
      Інна Жолобович 104
      Протидії ринку землі були всюди, або Схемам прийшов кінець
      сегодня , 17:00 Протидії ринку землі були всюди, або Схемам прийшов кінець
      Блог Соцмережі 1705
      Гонконг: "Кто не скачет – вон в Пекин!"
      сегодня , 16:31 Гонконг: "Кто не скачет – вон в Пекин!"
      Борис Немировський 236
      Мне снилось, как чувствую сцену, – Женя Галич о перерыве на год, изменениях и планах O.TORVALD
      сегодня , 16:00 Мне снилось, как чувствую сцену, – Женя Галич о перерыве на год, изменениях и планах O.TORVALD
      Ірина Юрковська 59
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук