С 6 по 9 августа в Одессе традиционно пройдет фестиваль "Зеленая волна".

Організатори обіцяють цікаву програму у двох форматах – онлайн та офлайн. Партнером цьогорічного фестивалю стало видавництво BookChef. Фестиваль проходитиме при підтримці Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів і Одеської національної наукової бібліотеки, Одеської ОДА, міської адміністрації, Офіса "Одеса – Місто літератури ЮНЕСКО" і УКФ.

На одному подиху: Учіться на досвіді найкращих: мотиваційна підбірка книг

Планується проведення серії телемостів і відеопрограм за участю українських та іноземних письменників, видавців, книжкових критиків, художників, музейників, бібліотекарів. Мешканці і гості перлини Чорного моря із нетерпінням чекають відкриття фестивалю, який пройде згідно вимог безпеки щодо запобігання поширенню COVID-19. Наразі презентуємо вашій увазі добірку книжкових новинок і бестселерів, які ви зможете придбати, відвідавши фестиваль.

Що ж можна придбати на фестивалі?

Ця книга про людей, які завжди шукають можливості і знаходять їх. Про тих, хто щодня робить цей світ кращим, розвиваючи свій бізнес, створюючи робочі місця і сплачуючи податки. Всупереч стереотипам, це не нудні, похмурі капіталісти, у яких в голові тільки гроші. Це цікаві, розумні, харизматичні люди, які, як і кожен з нас, щодня потребують успіху і шкодують про те, що часу для цього завжди мало. Їх відмінність лише в тому, що всі вони одержимі своєю ідеєю перфекціоністи. А саме таким буде належати Світ майбутнього.

Дрібних мрій не буває. Про сміливість, уяву та становлення сучасного Ізраїлю | Шимон Перес

Дрібних мрій не буває! Це історія про становлення справжнього лідера. Вона навчає сміливості й готовності ухвалювати складні рішення, спираючись на принципи й цінності. Учить не боятись мріяти, створювати і досягати поставлених цілей. Надихає долати труднощі, хай якими нестерпними вони здаватимуться.

Шимон Перес перетворив країну обіцянки на Обіцяний край, діставшись сюди одинадцятилітнім хлопчиком із маленького польського селища. Тут Шимон зростав, працював у кібуці, став лідером ізраїльської молоді, одружився й долучився до розбудови неймовірної країни можливостей і втілення мрій.

Шимон Перес легко і з гумором відкриває душу, підсумовуючи свої здобутки і здобутки Ізраїлю в розвитку авіаційної й аерокосмічної сфер, мистецтві перемовин із європейськими й азійськими урядами, спробі подолати тероризм на Близькому Сході й у світі. Зусиллями цієї людини й постала держава Ізраїль з найліпшою у світі медициною і кількістю стартапів, що перевищує їх число навіть у Кремнієвій долині. І хоч мрії й мають свою ціну, та все одно Перес чимдуж мріяв і вірив у чудо. І воно справдилося, бо дрібних мрій не буває.

Дмитро Дубілет. Бізнес на здоровому глузді. 50 ідей, як домогтися свого | Тімур Ворона

У 14 років працював на заправці. У 20 років продав перший бізнес з оцінкою в $100 тис. У 28 став IT-директором найбільшого банку країни, а в 32 разом із партнерами запустив перший у країні онлайн-банк, у якого на момент виходу книги було 2 млн клієнтів. Звучить як анонс історії мільйонера з іншого континенту, втілення "американської мрії". Щоправда, мова про 34-річного українського хлопця, який, окрім зазначеного вище, встиг іще попрацювати міністром.

Дмитро Дубілет – один із наймедійніших, найпозитивніших і найефективніших підприємців України. Здається, що все, за що він береться, йому таки вдається. Як він досягає свого? Відповідь – у цій книзі.

Що й коли їсти. Як знайти золоту середину між голодом і переїданням | Андрій Бєловєшкін

У своїй книзі Андрій Бєловєшкін, лікар, кандидат медичних наук, дослідник, спеціаліст у галузі здорового способу життя й культури здоров'я, ділиться своїми знаннями та досвідом, котрі допоможуть читачам оздоровитися. Метод, пропонований автором, простий – лише 12 правил режиму харчування і 12 правил вибору продуктів. Його головна мета – навчити слухати своє тіло, пізнати свої слабкі місця, приймати правильні харчові рішення й почати отримувати задоволення від їжі.

З цієї книги читач дізнається, чим відрізняється емоційний голод від фізичного, яка кількість прийомів їжі в день оптимальна, як із корисних продуктів приготувати смачну страву, чому важливий ритуал прийому та багато іншого. Скориставшись порадами та доступними методиками, кожен уже за кілька тижнів зможе відчути суттєве поліпшення якості життя.

Ти – сама собі психолог | Друма Олена

Не поспішайте до психолога на прийом, навіть якщо все дістало і немає сил розібратися в собі. Хвиля негараздів стихне, хай і не відразу. Але якщо прислухатися до основних порад Олени Друми, то її книга зможе відкрити шлях до мрії і в корені перевернути ставлення до себе і оточуючих. Для цього потрібно всього лише прочитати книгу до кінця і виконати всі запропоновані автором завдання і вправи. Олена Dрума є практикуючим гешальт-терапевтом і засновником власних курсів по трансформації для жінок.

Я вагітна. Що далі? | Ольга Бєлоконь

Ольга Бєлоконь – практикуючий лікар акушер-гінеколог. Вона закохана у свій фах і чітко дотримується принципів доказової медицини. Всього за два роки Ользі вдалося зібрати величезну аудиторію читачів-жінок, які, живучи в умовах пострадянської медицини, перебувають у стані розгубленості через різні думки лікарів, поради подруг, інформацію в інтернеті і власні домисли.

Тож як все-таки правильно? Чому відвідування жіночої консультації – це справжні тортури для вагітної жінки? Скільки лікарських препаратів отримує середньостатистична вагітна? 5, 10, 15? Що таке препарати з недоведеною ефективністю і який максимум обстежень має пройти кожна жінка, яка очікує дитину? Як не натрапити на неіснуючі діагнози і триповерхові схеми їх лікування? Ця книга стане для вас опорою і помічницею, вбереже від зайвих втручань, подарує безцінні знання про норми вагітності, розповість про всі проблеми, з якими можна стикнутися, і про сучасні, достовірні методи лікування та діагностики.

Рекомендуємо! Битва за штучний інтелект: три інсайти з книги Кай-Фу Лі

ЕХО. Суперзірки K-pop | Едріан Беслі

EXO – група з неземним талантом, яка штурмом захопила цей світ. Їхні пісні, чарівна музика, кліпи й неймовірні перфоманси підкорили мільйони фанатів. Їхні сингли злетіли на вершини чартів практично на всій планеті Земля. Кожен зі студійних альбомів гурту придбали тиражем понад 1 млн копій.

Ця книга – історія втілення неймовірної ідеї музиканта і продюсера SM Entertainment Лі Сумана, який стояв біля витоків k-pop. Він вирішив створити дві однойменні групи, які просуватимуться паралельно в Китаї і Південній Кореї: так на світ з'явилися колективи ЕХО-К і ЕХО-М. Їх описували так: "Нова група, яка відтепер лідируватиме на світовій музичній арені!". Вони дебютували одного дня в один час із однією піснею – і це стало однією із найнезвичайніших і довгоочікуваних появ за всю історію k-рор!

До дошки піде… Василькін! Шкільні історії Діми Василькіна, учня 3 "А" класу | Вікторія Ледерман

Пригод на долю Діми Василькіна і справді випадає чимало: то він разом із другом придумує найвеселіший розіграш на перше квітня, то вирішує будь-що навчитися грати на гітарі до Нового року, то на власному досвіді відчуває, що означає вислів "гора з пліч". Усі ці випадки Діма докладно записує в зошит, і по всьому хлопчик засвоює певний урок – із тих, що в жодному разі не отримаєш під час "справжніх" уроків.

Книга Вікторії Ледерман – це колекція повчальних і цікавих історій з життя третьокласника. Утім читач знає цього героя добре: Василькін доволі схожий на всякого дев'ятирічного школяра!

Детектив Мейзі Хітчінз, або Справа про сліпого жука | Голлі Вебб

Книжка входить до серії "Пригоди Мейзі Хітчінз". У загадковому і, здавалося би, безнадійному зникненні коштовної прикраси містера Дакре визрівають нові деталі. Однак помітити їх удається лишень маленькій і допитливій дівчинці Мейзі Хітчінз. Попри страх і небезпеку кмітливе й завзяте дівча-детектив розпочинає боротися із несправедливістю і підступністю дорослого світу.

Цікаво: Найочікуваніші книжкові новинки для дітей 2020

Легенди Одеси (Віммельбух) | Товстенко Сергій

Вирушайте на екскурсію Одесою. На сторінках цієї книжки герої легенд загубили щось дуже важливе. Прочитай легенду, знайди головних героїв і допоможи їм відшукати все загублене. А ще відвідай ці місця з батьками, сфотографуйся на згадку і приклей фотографії.