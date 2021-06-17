Смерч образовался прямо в Черном море, достаточно далеко от берега. Очевидцы поделились соответствующими кадрами в соцсетях.

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Неподалеку от огромного вихря на видео виден корабль. Впрочем, похоже, что никаких разрушений атмосферное явление ему не нанесло.

Шторм образовался в Черном море: смотрите видео

Накануне гигантский вихрь заметили на улицах Днепра. Поток воздуха сформировался в струю и растянулся до самого неба. Все это сняли на видео.

Штормовое предупреждение в Одессе

Источник: Одесский городской совет