В море в Одесской области пронесся огромный смерч: видео

У побережья города Черноморск, Одесской области пронесся мощный смерч. Визуально он фактически слился с облаками в небе, что лишь добавляло ситуации эпичности.
Смерч образовался прямо в Черном море, достаточно далеко от берега. Очевидцы поделились соответствующими кадрами в соцсетях.
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Неподалеку от огромного вихря на видео виден корабль. Впрочем, похоже, что никаких разрушений атмосферное явление ему не нанесло.
Шторм образовался в Черном море: смотрите видео
Накануне гигантский вихрь заметили на улицах Днепра. Поток воздуха сформировался в струю и растянулся до самого неба. Все это сняли на видео.
Штормовое предупреждение в Одессе
Источник: Одесский городской совет
- На 18 июня в Одессе объявили штормовое предупреждение – в течение всего дня синоптики прогнозируют там грозы.
- Облачная погода будет держаться в городе с 21:00 17 июня до 21:00 18 июня. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
- Ночью температура опустится до +17...+ 19 градусов, а днем будет колебаться в пределах +23...+25 градусов.
- В то же время в Одесской области в пятницу будет облачная погода с прояснениями, дожди, грозы и кое-где даже и град.