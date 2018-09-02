Море или дверь: сеть покоряет новая оптическая иллюзия

Пользователи социальных сетей "зависли" на очередной визуальной иллюзии. На этот раз интернет-юзерам следует определить, что изображено на неоднозначном фото: море или дверь.

В Twitter пользователь с ником becky распространила изображение и спросила "Это двери или пляж?"

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Позже она запустила голосование и большинство людей, принявших в нем участие, ответили, что видят на картинке дверь.

Is this a door or a beach??? Hahahaha pic.twitter.com/f4DZ7MZzGy — ????? (@rebeccareilly__) 24 серпня 2018 р.

Через некоторое время becky опубликовала тот же снимок в несколько увеличенном размере и на нем уже четко видны пляж и людей в море.

Правда, некоторые пользователи обвинили ее в использовании фотошопа.

Раньше бум в сети вызвала звуковая головоломка. Пользователи спорили, какое на самом деле слово произносит робот: "Энни" или "Лорел".