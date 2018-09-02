Море или дверь: сеть покоряет новая оптическая иллюзия
Пользователи социальных сетей "зависли" на очередной визуальной иллюзии. На этот раз интернет-юзерам следует определить, что изображено на неоднозначном фото: море или дверь.
В Twitter пользователь с ником becky распространила изображение и спросила "Это двери или пляж?"
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Позже она запустила голосование и большинство людей, принявших в нем участие, ответили, что видят на картинке дверь.
Через некоторое время becky опубликовала тот же снимок в несколько увеличенном размере и на нем уже четко видны пляж и людей в море.
Правда, некоторые пользователи обвинили ее в использовании фотошопа.
Раньше бум в сети вызвала звуковая головоломка. Пользователи спорили, какое на самом деле слово произносит робот: "Энни" или "Лорел".