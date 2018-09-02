08:27
2 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
30°C 14°C
  • понедельник
    30°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Море или дверь: сеть покоряет новая оптическая иллюзия

102 Читати новину українською
Дверь или море: в сети спорят об очередной оптической иллюзии
Дверь или море: в сети спорят об очередной оптической иллюзии / Фото иллюстративное/odessa.net.ua

Пользователи социальных сетей "зависли" на очередной визуальной иллюзии. На этот раз интернет-юзерам следует определить, что изображено на неоднозначном фото: море или дверь.

В Twitter пользователь с ником becky распространила изображение и спросила "Это двери или пляж?"

Смотрите также: Какого цвета платье: части людей угрожает психоз

Позже она запустила голосование и большинство людей, принявших в нем участие, ответили, что видят на картинке дверь.

Через некоторое время becky опубликовала тот же снимок в несколько увеличенном размере и на нем уже четко видны пляж и людей в море.

Правда, некоторые пользователи обвинили ее в использовании фотошопа.

Раньше бум в сети вызвала звуковая головоломка. Пользователи спорили, какое на самом деле слово произносит робот: "Энни" или "Лорел".

Теги: LifeStyle Курьезные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 1 сентября: Начало собора в Стамбуле и убийство мужчины в Киеве
1 сентября, 22:31 Главные новости 1 сентября: Начало собора в Стамбуле и убийство мужчины в Киеве
Як виховати дитину, щоб їй в дорослому житті не довелось розлучатись і мати проблеми з коханням
1 сентября, 22:01 Як виховати дитину, щоб їй в дорослому житті не довелось розлучатись і мати проблеми з коханням
Блог Соцмережі
Причина, по которой украинцам тяжело добиваться успеха
1 сентября, 19:01 Причина, по которой украинцам тяжело добиваться успеха
Ілля Кенігштейн
Убийство Александра Захарченко: последние новости
1 сентября, 18:51 Убийство Александра Захарченко: последние новости
Як підготувати квартиру до продажу в Києві: 3 кроки до вигідної угоди
1 сентября, 16:03 Як підготувати квартиру до продажу в Києві: 3 кроки до вигідної угоди
Блог Медіа
На Волыни нашли крупнейшее в мире месторождение нефти
 1 апреля 2016 , 16:10 90
Появилось фото захваченных накануне террористов
 28 июня 2016 , 09:35 2
Семенченко рассказал о планах Путина и Порошенко на Донбассе
 31 мая 2016 , 08:40
Порошенко отправил гневное письмо Яценюку и Шокину
 12 февраля 2016 , 14:44
Голливудские конфузы: как звезды на красной дорожке обнажаются (18+)
 26 мая 2016 , 04:19
Какие "чудеса" во время прямой линии показал Путин
 16 апреля 2016 , 13:16
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук