Море пива, Олег Винник и коллапс в метро: как оторваться на полную на Atlas Weekend и выжить

В Киеве стартовал уже четвертый по счету Atlas Weekend. Этим летом фестиваль пройдет с 3 по 8 июля традиционно на ВДНХ. Ежегодно фестиваль уверенно увеличивает свои масштабы и сейчас полноценно и оправдано претендует на звание не только крупнейшего фестиваля в Украине, но и в Восточной Европе. Более 200 артистов, известные на весь мир хедлайнеры и множество развлечений, вкусной еды и пива.

Первый день Atlas Weekend уже второй год подряд – бесплатный. Поэтому на ВДНХ собрались все – и настоящие идеологические фестивальники, и школьники, и пенсионеры, и, конечно же, настоящие "молодые волчицы". Разумеется, фанаты и фанатки Олега Винника заполонили территорию фестиваля. Невооруженным глазом видно, что людей собралось значительно больше, чем в прошлом на Верку Сердючку. Хотя тогда тоже петь во весь голос "Чита-дрита" сбежался чуть не весь Киев. Теперь вместо веселых песен – лирические баллады о "Нино", ангельские крылья и плен любви.

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Олег Винник на Atlas Weekend 2018



На ВДНХ поместилось более 150 тысяч человек! А территория возле главной сцены превратилась в настоящее людское море. Перейти от одной сцены к другой – настоящий марафон с препятствиями. Точнее с людьми. Потому что они повсюду. Кажется, Atlas Weekend становится тесно на привычной территории.



Из однозначных плюсов – безналичный расчет. Занимает меньше времени, не нужно искать сдачу и главное – все работает. Кто помнит, в прошлые годы со связью были проблемы. Теперь все наладили и посетители в очередях к фудкортам стоят значительно меньше. В общем инфраструктуру на фестивале за год подтянули – туалетов хватает, еда на каждом шагу. И конечно же реки пива. Интересно, запаса на все дни фестиваля хватит?

Atlas Weekend 2018

Фудкорты на Atlas Weekend 2018



А вот уехать из ВДНХ стало настоящим испытанием. Утренняя давка по понедельникам кажется раем по сравнению с тем, что происходило после феерического выступления Олега Винника.



И хотя работу подземки продлили на час – всем доехать домой общественным транспортом так и не удалось. Подземный переход от ВДНХ до станции Выставочный центр встал в пробке, люди отчаянно перебегали дорогу, а водители авто злобно сигналили, однако на них никто не обращался внимания. Работники метрополитена пытались хоть как-то управлять этой неуправляемым толпой, запускали фестивальщиков в подземку "партиями", чтобы на самой платформе не произошло давки, конечно же. Да и это давалось сложно.

После Atlas Weekend в метро произошла серьезная давка



Оголтелые (все в хорошем смысле этого слова) посетители Atlas Weekend прорывались через единственные, периодически открытые двери. Толкотня, песни во весь голос и телефоны в руках – потому что все же надо снять на видео, не каждый день такой коллапс можно увидеть. Однако, в закрытом пространстве у нескольких девушек произошла паника, потому что действительно зажали сильно. После входа в саму подземку как минимум с тремя препятствиями – еще одна супер-задача. Это попасть на саму платформу. Кто смиренно ждал очередь у турникетов, а кто-то с другой стороны, где турникеты на выход из метро, ​​их просто перепрыгивал. Охранники уже и не обращали внимания на "зайцев". Это о подземке.

Совсем другая история – вызвать к ВДНХ такси. Водители просто взбесились от количества пассажиров, ставили заоблачные тарифы. После закрытия метро уехать из Выставочного центра стало фактически невозможно. Многие люди остались слушать музыку на ночных сценах, кто-то пошел пешком. Но главное, что расстроенных или злых среди них не было. Проблемы с логистикой больше воспринимались как незабываемые приключения, чем существенный недостаток. День свободной украинской музыки однозначно оставил положительные эмоции, приправленные перчинкой.



Все фото: пресс-служба Atlas Weekend