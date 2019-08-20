Море с "экзотическим" запахом, вооруженные гости и рашистский Диснейленд: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Восставших крымчан" пришлось завозить из россии".

1. Администрация московского СИЗО "Лефортово" утром 20 августа приняла передачи для пяти украинских политзаключенных – Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка, которых ранее этапировали из других мест заключения в неизвестном направлении.

2. Мещанский районный суд Москвы оштрафовал еще семерых крымских татар, проводивших 11 июля акцию у здания Верховного суда россии в поддержку репрессируемых соотечественников.



Фото Крымская солидарность

3. 19 августа на 59-ом году жизни в Симферополе умер известный пропагандист, один из основателей сепаратистского движения Святослав Компаниец, который считал Украину "фашистской" и "оккупантом".

В 2005 году Компаниец вместе с Александром Кругловым, Валерием Подъячим, Анатолием Лосем и Юрием Бастриковым основал Народный фронт "Севастополь-Крым-Россия" – ватное объединение, открыто призывавшее россию оккупировать Крым, за что некоторые из ватников, включая Компанийца, были осуждены за сепаратизм. Оккупанты так и не "реабилитировали" предателей Украины, традиционно бросив "своих".

Яке горе!

В понедельник, 19 августа в Симферополе умер известный пропагандист, один из основателей сепаратистского движения "Севастополь-Крым-Россия" Святослав Компаниецhttps://t.co/EJJmy7LJyp pic.twitter.com/qOhLW4TCls — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 20. srpna 2019

4. У вільному Криму таке було неможливо, і дітлахи дуже страждали. Але тепер рашистський Діснейленд "Наследники Победы" втілює дитячі мрії в жахливу реальність!

У вільному Криму таке було неможливо, і дітлахи дуже страждали. Але тепер рашистський диснейленд «Наследники Победы» втілює дитячі мрії в реальність!https://t.co/XYL8f2h00K pic.twitter.com/pDwNrmw0I0 — Крымская Жужелица (@crimea2042) 20. srpna 2019

5. Одно из уникальных мест юго-восточного побережья оккупированного Крыма – бухта Капсель превращается в закрытую территорию, а живущие поблизости жители – в людей с улицы.

Более 50 гектаров в бухте оккупанты планируют передать путинскому форуму "Таврида". При этом оккупанты заверили, что все подступы к морю открыты и закрываться не будут. Ватники решили проверить эти заявления и отправились к морю, где возле наглухо закрытых ворот услышали в свой адрес:

"Никак вы не пройдете, здесь теперь закрытая территория! Просто так людей с улицы сюда не пускают".

Ватники взвыли: "И эти люди воспитывают нашу молодежь? В духе патриотизма? На лжи? Заборчик новый, дорогой. Люди с улицы… Не думал, что в Крыму, за который мы воевали столько лет и победили, станут нас так называть".

6. Какая взаимная любовь у крымчан и балалаек! В этом году просто уже финиш! Они ненавидят нас за свою тупость, мы их ненавидим за свои ошибки… Нам пора домой, а лаптям – в свои болота:

"Простите, судари, что вас тут в зад не целовали, ооо, дорогие вы наши жители материка. Да шли бы вы на х*й, д*лбаебы, отдыхайте в Сочи! С чего вы решили, что вам тут вообще рады?", "Непонятно, из какого города Вы. В Вашем городе, видимо, все очень высококлассно?! Стольный град Сочи Вам в помощь! Ваши вбросы крымчанам не нужны. Мой полуостров лучший в мире!!!!!!!!", "Во времена до аннексии ехали туристы в Крым, и все были довольны. И качеством, и дешевизной. Что же поменялось?!" – так жители Крыма прокомментировали очередную жалобу понаехов на сервис и цены, а также угрозы больше не вернуться. Все процитированные комментарии поддержаны другими пользователями ватного ВК десятками лайков.

Какая взаимная любовь у крымчан и балалает!

в этом году просто уже финиш!

Они ненавидят нас,за свою тупость,мы их ненавидим за свои ошибки...

Нам пора домой,лаптям в свои болота

все pic.twitter.com/VrjWjtu76s — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 19. srpna 2019

7. Черноморское и радость новым "соотечественникам":

"Народ, что в Черноморске творится? Откуда столько чеченцев или дагестанцев (уж не знаю точно, кто они по национальности), да еще и с ножами? Говорят, охранника из Крепости пырнули. До меня уже успели до*баться. Видите ли, я не так на лавочку села. Езжу уже 16-ый год, и первый раз боюсь вечером в парк выходить. Анон, а то еще прибьют где-нибудь". Ответы: "Не только в Черноморске, их уже везде полно",

"Насколько я знаю, они приехали на разборки с кем-то, и их куча по Крыму", "(Ольгинец) Значит, ведешь себя как шл*ха. Ребята сделали тебе замечание, и нечего разводить здесь ненависть к другим народам!".

Черноморское

Пост июльский,но тема интересная

соотечественнички pic.twitter.com/fxDZOOBPpS — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 19. srpna 2019

8. Пляжи концентрированного русского духа: "Это аут!!! В Феодосии на Санаторском пляже невозможно не только купаться – возле воды стоять тошно!!! Море воняет канализацией, стойкий запах мочи!!! Приехали на море, называется! Купаться не стали, ушли с пляжа, потому что и на пляже тхнет мочой!!!"

Феодосия

Пляжи концентрированного русского духа pic.twitter.com/S6QKmCP9aj — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 20. srpna 2019

9. Дурдом на (автомобильной) прогулке. Гроб на колесиках, кстати, старый праворульный, пригнанный, судя по номеру, аж из Хабаровского края.

Дурдом на (автомобильной) прогулке. Гроб на колёсиках, кстати, старый праворульный, пригнанный (судя по номеру) аж из Хабаровского края. pic.twitter.com/9zIteA306s — Wasily Crimea (@wasily_crimea) 20. srpna 2019

10. Презренная Европа… Ни тебе стадионов за миллиард долларов, ни карты помоек, из которых можно поесть, ни ракет – чтобы весь мир в труху. Как там вообще люди живут?

Презренная Европа.Ни тебе стадионов за миллиард долларов, ни карты помоек из которых можно поесть, ни ракет чтоб весь мир в труху. Как там вообще люди живут? pic.twitter.com/1spsIyw6nL — Утомленный Парадами (@SouthUkr) 18. srpna 2019

11. Один из активных участников российской аннексии Крыма и оккупации части Донбасса Игорь Гиркин в очередной раз напомнил, что во время так называемой "русской весны" Москва использовала крымчан как статистов. Сценарий "референдума" был подготовлен и откорректирован в Кремле с учетом того факта, что на полуострове не было массовых пророссийских настроений.

Свой разговор с пропагандонами Комсомольца Гиркин начал уже с "традиционных" претензий в адрес путина, который в 2014 году "струсил", отказавшись от оккупации южной и восточной частей Украины. Гиркин настаивает, что нынешнее противостояние на востоке Украины рано или поздно "перейдет в горячую стадию", так как капитуляция Кремля на Донбассе автоматически поставит вопрос аннексированного Крыма. Первое, на что стоит обратить внимание – Гиркин в очередной раз признал, что не было никакого "народного референдума". Сценарий аннексии изначально был написан, а после откорректирован в Москве.

Далее, в Крыму никогда не было "массовых пророссийских настроений". Независимость Украины в 1991 году крымчане в основной массе восприняли абсолютно нормально. Попытки первого и последнего президента республики Юрия Мешкова отколоть регион от Украины не нашли существенной поддержки среди населения. Даже в период 2004-2005 и 2013-2014 годов, когда в Киеве шли массовые протесты, а крымскую публику активно накачивали антиукраинской пропагандой, мало кто из крымчан особо задумывался о "воссоединении". Именно поэтому российское руководство захватывало полуостров сугубо бандитскими методами, используя переодетых военных, "казаков" и уличный криминалитет. Жители полуострова и не думали бунтовать против власти в Киеве, поэтому "восставших крымчан" пришлось завозить из соседней россии. Похоже, путин подставил не только "министра обороны "ДНР" Гиркина, но и весь крымский бомонд, которому было обещано, что Украины "не будет", а противоречия с американцами и европейцами получится утрясти "за пару лет".

Тогдашний спикер Верховной Рады АРК Владимир Константинов после бегства экс-президента Украины Виктора Януковича из Киева был уверен, что в течение считанных месяцев Киев окончательно утратит контроль над половиной территории страны. После того, как Москва признала Петра Порошенко легитимным главой украинского государства и ввязалась в тягучий "минский процесс", стало очевидно, что оккупанты и их пособники просчитались.

P.S. Интересно, много ли среди ватников истинно верующих в "гражданскую войну" в Украине? А среди неватников за пределами оккупации много ли тех, кто знает, что "восставших крымчан" пришлось завозить из россии? Или святая вера в "97% ЗА" и "сами выбрали" все еще жива? Риторические вопросы.

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