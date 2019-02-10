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      "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі

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      "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі

      Концептуальний фільм з неочікуваним твістом, що переламує хід розповіді, більше схожий не на море спокуси, а на м’ясорубку жанрів, кадрів і, особливо, думок в голові головного героя.

      Режисер і сценарист Стівен Найт, відомий завдяки фільмам "Лок" та "Ефект колібрі", а ще більше завдяки серіалам "Заточені кепки" і "Табу", запакував в своє нове дітище забагато елементів. Це драматично еротичний триллер про сімейне насилля, любов, війну, зраду, технології, ну і ще великого тунця. Найт зшив це все силоміць, але білими нитками. Фільм можна легко розібрати на шматочки, та щоб уникнути спойлерів, замовчимо сюжетні повороти та зішлемось лише на загальне враження.

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      "Море спокуси" з’явилось на екранах доволі тихо, без маркетингово шуму, незважаючи на участь Метью Макконахі і Енн Гетевей. А це не дуже хороший знак. Все ж, знайомі обличчя, які дивляться із постерів в кінотеатрі, приводять в зал людей, які навіть не бачили трейлер, але повірили в залучених зірок. Менью і Енн же не будуть зніматись в якомусь недолугому фільмі! Ну, як вам сказати… доля інколи злодійка. "Море спокуси" – це далеко не рибацький "Інтерстеллар", з "Інтерстеллара" тут хіба що кукурудзяні поля у кадрі. Зрештою, як би не старався Макконахі в "Даллаському клубі покупців" чи "Інтерстелларі", для частини аудиторії він далі той чоловік із "Весільного переполоху" і "Золота дурнів". Акторові личать пляж і оці всі екзистенційні крики в небо посеред райського антуражу.

      Сюжет крутиться навколо рибалки на ім’я Бейкер Діл (той що Метью Макконахі), який живе на острові Плімонт, заробляючи на життя тим, що вчить туристів ловити рибу. Деколи він втрачає нагоду заробити через своє нав’язливе бажання впіймати великого тунця, якому з разу в раз вдається втекти від Бейкера Діла. Коли бракне грошей, чоловік бере їх у коханки. В цілому, рибалка живе розміреним життям аж до приїзду неочікуваної гості (власне, Енн Гетевей).

      Бейкерові набагато цікавіше ловити тунця, бігати голяка, пити ром і стрибати зі скелі в воду, аніж морочити собі голову проблемами багатої жінки, яка звалилась йому на голову з сумнівними пропозиціями. Тут у нашому морі стає більше спокуси. Жінка на рибацькому судні — не до добра, бо невдовзі після призду Енн сюжет починає кидати, ніби судно у шторм.

      Складається враження, що Стівен Найт спочатку придумав свій основний сюжетний твіст, а потім навколо нього нарощував історію. Не найкращий підхід, як ми маємо нагоду побачити в "Морі спокуси". Він дуже детально розжовує свої ідеї, але простіше спиймати побачене всеодно не виходить – надто дивний набір думок накрутив режисер на голову нещасного Макконахі. У певний момент здається, що цей фільм ніби невміла спроба зняти щось на кшталт "Чорного дзеркала". Спроба невдала, але варта уваги.

      Сприймати "Море спокуси" цільним складно. Це дивне кіно, але не приречене, бо залишає враження нерозкритого потенціалу, хоч і кидає глядача в надмірну кількість деталей. Жанрово це чи то трилер, чи то психологічний детектив, чи то драма, але з натяком на фантастику. Це фільм про те, як "Старий і море" стає "Островом проклятих", з не дуже вишуканим і плавним переходом. "Море спокуси" не таке розумне, як про себе думає, звідти і рейтинг 5,1 на IMDb і 38 на Metacritic. І хоч до фільму виникає багато питань, розбачити його ми б не хотіли. Все-таки, коли проект втілює Стівен Найт, то виходить специфічний і дивний продукт, який хочеться побачити і запам’ятати, незалежно від загальної успішності.

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      Автор: Юлія Ліпенцева
      Теги: LifeStyle Кино
      Источник: 24 Канал
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