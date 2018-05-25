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Морган Фримен ответил на острые обвинения в домогательствах: детали

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Морган Фримен ответил на обвинения
Морган Фримен ответил на обвинения

Секс-скандалы охватили Голливуд. В эпицентр резонансных новостей попал и известный актер Морган Фримен:8 женщин обвинили 80-летнего мужчину в сексуальных домогательствах.

По информации CNN, актрисы, работавшие с Морганом Фрименом, пожаловались на поведение знаменитости. Женщины утверждали, что он обсуждал их аппетитные формы и склонял к интимным отношениям.

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Одна из жертв домогательства даже призналась, что во время съемок фильма "Красиво уйти" актер Морган Фримен прикасался к ней и откровенно ухаживал. На это отреагировал коллега по киноленте Алан Аркин, который остановил звезду.

Женщины часто надевали на съемочную площадку максимально скромный наряд, который прикрывал их фигуру. Особенно актрисы прибегали к этому, когда знали, что будут делить одно помещение с Морганом Фрименом.

Он комментировал наши фигуры. Если мы знали, что он будет на съемках, в этот день надевали вещи, которые максимально прикрывали тело,
– рассказали жертвы домогательства.

Заявления женщин подтвердили и другие члены съемочного процесса. В частности, во время работы над фильмом "Иллюзия обмана" актеры видели, что Морган Фримен хотел сделать массаж ассистентке продюсера. Девушка отскочила от актера и мгновенно покинула помещение.

"Однажды я видел, как Морган подошел к ассистентке и начал массировать ее плечо. Она покраснела и вырвалась из его рук. Было очень неудобно", – подтвердил обвинения актер фильма "Иллюзия обмана".

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На острые обвинения отреагировал 80-летний Морган Фримен. Актер извинился, если кого-то обидел своим поведением и заверил, что никогда не хотел причинить зла другим.

Все, кто знают меня или работали со мной, уверены, что я не тот, кто намеренно оскорбил бы или заставлял смущаться других,
– отметил Морган Фримен.

Известно, что жертвы сексуальных домогательств не обращались в милицию, однако на весь мир рассказали свои истории.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Секс-скандал
Источник: 24 Канал
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