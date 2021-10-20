Следует отметить, что рост нагрузки испытывает вся система здравоохранения. Об этом 20 октября рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк.

Заметьте За неделю умерли несколько медиков из Харькова: COVID-19 оказался сильнее

Умирают даже дома

Чиновник сказал, что в регионе ежедневно умирают от COVID-19 достаточно много людей. Речь не только о пациентах больниц, но и тех, кто лечился дома.

Об этом в очередной раз заговорили, поскольку популярный педиатр из Харькова Евгений Комаровский записал видеообращение, где заявил, что в моргах заканчиваются места. Он призвал всех зрителей вакцинироваться, чтобы болезнь протекала легче.

По данным Минздрава, в течение суток 19 октября на Харьковщине умерли 32 человека с подтвержденным коронавирусом. В целом с начала пандемии там было 4 399 летальных случаев.

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12 октября получило огласку видео, снятое в Богодуховской больнице. На записи было несколько тел, которые завернули в полиэтилен и просто вынесли в подвал.

Впоследствии в ОГА заявили, что умершие там просто ждали транспортировки. А работники "придерживались рекомендаций Минздрава".