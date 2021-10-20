Морги Харьковщины работают в усиленном режиме: умерших слишком много

В Харькове работу моргов перевели в усиленный режим. Из-за стремительного увеличения количества умерших от коронавируса значительно возросла нагрузка на эти учреждения.

Следует отметить, что рост нагрузки испытывает вся система здравоохранения. Об этом 20 октября рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк.

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Умирают даже дома

Чиновник сказал, что в регионе ежедневно умирают от COVID-19 достаточно много людей. Речь не только о пациентах больниц, но и тех, кто лечился дома.

Об этом в очередной раз заговорили, поскольку популярный педиатр из Харькова Евгений Комаровский записал видеообращение, где заявил, что в моргах заканчиваются места. Он призвал всех зрителей вакцинироваться, чтобы болезнь протекала легче.

По данным Минздрава, в течение суток 19 октября на Харьковщине умерли 32 человека с подтвержденным коронавирусом. В целом с начала пандемии там было 4 399 летальных случаев.

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12 октября получило огласку видео, снятое в Богодуховской больнице. На записи было несколько тел, которые завернули в полиэтилен и просто вынесли в подвал.

Впоследствии в ОГА заявили, что умершие там просто ждали транспортировки. А работники "придерживались рекомендаций Минздрава".