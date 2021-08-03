В сингапурской больнице скончался моряк из Одессы: перенес тяжелую болезнь
Источник:Seafarersjournal
В больнице в Сингапуре 1 августа скончался украинский моряк из Одессы. Врачи перед этим диагностировали у него коронавирус.
Умершему было 34 года. Он умер от осложнений болезни.
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Каково было течение болезни
В Министерстве здравоохранения сообщили, что первые симптомы болезни у моряка появились 25 июля. Тогда у него сильно поднялась температура и появился кашель.
29 июля судно, где находился мужчина, прибыло в порт Сингапура. Через два дня у пациента уже заметили осложнение дыхания.
1 августа мужчину сняли с корабля и доставили в больницу. Там сделали тест на коронавирус, который показал положительный результат. Однако уже было слишком поздно, и он умер.
Одессит заболел на судне CMA CGM Sordonne. Оно ходит под флагом Франции и имеет номер IMO 9839210Обратите внимание! 27 июля сообщили, что на судне у берегов Египта скончался украинский моряк. Он был уроженцем Очакова. Впоследствии назвали причину смерти – инсульт.