Моряк из Одессы умер на судне

Как пояснил морской юрист Николай Гольбин, трагедия произошла на борту одного из судов компании Blumenthal. Судно THORN1 сломалось в Аденском заливе близ Джибути.

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Экипаж корабля остался без кондиционеров, холодильника и продуктов. Температура воздуха составляла 38 градусов. Заложниками в судне среди моря стали 11 украинцев, один из них, к сожалению, умер. Следов насильственной смерти на теле моряка не обнаружено.

Предварительно, причина смерти – естественная,

– заявил юрист Гольбин.

Он подчеркнул, что трагедия произошла, когда судно находилось в территориальных водах Египта. В Министерстве иностранных дел подтвердили факт гибели украинца.

Что известно о погибшем

Мужчина родился в 1956 году в поселке Очаков.

На судне он работал инженером-электриком.

Моряк не выдержал жары и умер от инсульта, так и не дождавшись медицинской помощи.

МИД Украины решает вопрос его репатриации.

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Украинские моряки оказались в ловушке: что известно

15 июля стало известно о том, что аварийное судно THORN1 сломалось у берегов Африки. Корабль направлялся из Турции в Индию для утилизации. На борту находилось 11 человек экипажа, из них – 10 граждан Украины. Во время прохождения через Аденский залив у судна закончилось топливо и вышла из строя система жизнеобеспечения в 38-градусную жару.

Судно несколько дней дрейфовало. Впоследствии спасательные службы порта Джибути отбуксировали его к берегу, где оно стало на якорь. На берег смогли сойти лишь 2 члена экипажа.