Моряк из Одессы умер на судне у берегов Египта: что о нем известно
Источник:УНИАН
На судне у берегов Египта умер украинский моряк. Мужчина родился в 1956 году в Одесской области. Причиной смерти стал инсульт.
Моряк из Одессы умер на судне
Как пояснил морской юрист Николай Гольбин, трагедия произошла на борту одного из судов компании Blumenthal. Судно THORN1 сломалось в Аденском заливе близ Джибути.
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Экипаж корабля остался без кондиционеров, холодильника и продуктов. Температура воздуха составляла 38 градусов. Заложниками в судне среди моря стали 11 украинцев, один из них, к сожалению, умер. Следов насильственной смерти на теле моряка не обнаружено.
Предварительно, причина смерти – естественная,
– заявил юрист Гольбин.
Он подчеркнул, что трагедия произошла, когда судно находилось в территориальных водах Египта. В Министерстве иностранных дел подтвердили факт гибели украинца.
Что известно о погибшем
- Мужчина родился в 1956 году в поселке Очаков.
- На судне он работал инженером-электриком.
- Моряк не выдержал жары и умер от инсульта, так и не дождавшись медицинской помощи.
- МИД Украины решает вопрос его репатриации.
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Украинские моряки оказались в ловушке: что известно
15 июля стало известно о том, что аварийное судно THORN1 сломалось у берегов Африки. Корабль направлялся из Турции в Индию для утилизации. На борту находилось 11 человек экипажа, из них – 10 граждан Украины. Во время прохождения через Аденский залив у судна закончилось топливо и вышла из строя система жизнеобеспечения в 38-градусную жару.
Судно несколько дней дрейфовало. Впоследствии спасательные службы порта Джибути отбуксировали его к берегу, где оно стало на якорь. На берег смогли сойти лишь 2 члена экипажа.