Моряк из Одессы бесследно исчез с корабля, а судно просто продолжило движение

Одесский моряк Владислав Маслов исчез с борта корабля уже через неделю после начала действия контракта. 18 ноября он вышел на борт судна Thalassa Patris в Сингапуре, а уже 23 числа бесследно исчез.

Нужна помощь в поиске пропавшего моряка из Одессы, моего брата Маслова Владислава, сообщила его сестра Евгения Савичева.

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В 4 утра субботы, 23 ноября, судно находилось в районе Шри-Ланки, а уже в 10 часов компания-владелец корабля сообщила, что его не могут найти на корабле,

– рассказала сестра моряка.

По ее словам, после новости об исчезновении 24-летнего моряка нормальные поиски так и не велись, судно продолжило свой путь и ни компания, ни капитан не приняли никаких действий для организации спасательно-поисковой операции.