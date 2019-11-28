06:11
28 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Детская мечта Путина. Кадыров пробрался в НАТО
      Вєсті Кремля
      20:51, 27 ноября
      Вести.UA: Кремль перепутал Зеленского. Подарки для Тимошенко
      Вєсті.UA
      20:11, 27 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Моряк из Одессы бесследно исчез с корабля, а судно просто продолжило движение

      8 Читати новину українською
      С борта судна Thalassa Patris бесследно исчез моряк из Одессы / od.suspilne.media

      Одесский моряк Владислав Маслов исчез с борта корабля уже через неделю после начала действия контракта. 18 ноября он вышел на борт судна Thalassa Patris в Сингапуре, а уже 23 числа бесследно исчез.

      Нужна помощь в поиске пропавшего моряка из Одессы, моего брата Маслова Владислава, сообщила его сестра Евгения Савичева.

      К слову: В Украину вернулись моряки с судна в июле затонуло у Мавритании

      В 4 утра субботы, 23 ноября, судно находилось в районе Шри-Ланки, а уже в 10 часов компания-владелец корабля сообщила, что его не могут найти на корабле,
       рассказала сестра моряка.

      По ее словам, после новости об исчезновении 24-летнего моряка нормальные поиски так и не велись, судно продолжило свой путь и ни компания, ни капитан не приняли никаких действий для организации спасательно-поисковой операции.

      "Сам капитан сообщил жене об исчезновении только на третий день. Сейчас родители собственными силами объявили его официально в розыск, задействовали Интерпол, вышли на посольство Сингапура, главу порта Коломбо. В это же время пытаются обратиться в МИД Украины",  сообщила Евгения Савичева.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Друзья, прошу распространить информацию!️️️ Нужна помощь в поиске пропавшего моряка из Одессы, моего брата. Маслов Владислав Сергеевич 28.05.1995 г.р., 18 ноября 2019 года вышел на борт судна THALASSA PATRIS (Container Ship) в Сингапуре, порт следования SUEZ CANAL. В рейс вышел в должности второго помощника капитана. Пропал 23 ноября в 4 часа утра (GMT+8) , судно находилось в районе Шри-Ланки. 23 ноября около 10 утра (GMT+2) по Киеву компания сообщила, что его не могут найти на судне. Перестал читать сообщения 22 ноября в 16:58 (GMT+2). После новости о пропаже поиски толком не велись, судно продолжило свой путь. Ни компания, ни капитан не предпринимают никаких действий для организации спасательно-поисковой операций. Сам капитан сообщил жене о пропаже только на третий день. На данный момент родители своими силами объявили его официально в розыск, задействовали интерпол, вышли на посольство Сингапура, главу порта Коломбо, в тоже время оставили заявление в МЗС. Все, кто сталкивались с подобными ситуациями, либо владеете информацией к кому можно обратиться прошу сообщить!!! Контакты: Маслов Сергей +38063 229 31 42 ( отец ) Бабошина Алена ( жена ) +380634399636

      Сообщение, распространенный Евгения (@ savischeva.e)

       

      Соцсети порвало видео, где Путина троллят похищенными из украинских кораблей унитазами
      27 ноября
      368
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Одессы Сингапур Водный транспорт Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 27 ноября: задержание Альперина и мера пресечения Садовому
      27 ноября , 22:31 Главные новости 27 ноября: задержание Альперина и мера пресечения Садовому
      Ірина Кошанська 341
      Письмо из Луганска: все вспоминают горячее лето 2014-го...
      27 ноября , 22:00 Письмо из Луганска: все вспоминают горячее лето 2014-го...
      Ольга Черненко 727
      Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      27 ноября , 16:19 Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      83
      Задержание Вадима Альперина: что известно о "короле одесской контрабанды"
      27 ноября , 21:30 Задержание Вадима Альперина: что известно о "короле одесской контрабанды"
      Олег Терещенко 480
      Прожиточный минимум, дети и переселенцы: как изменятся социальные выплаты в 2020 году
      27 ноября , 20:20 Прожиточный минимум, дети и переселенцы: как изменятся социальные выплаты в 2020 году
      Ірина Поліщук 314
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук