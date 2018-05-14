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Моряки задержанного "Норда" находятся в посольстве России

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Моряки
Моряки "Норда" находятся в посольстве России / Фото из открытых источников

Министр иностранных дел России Григорий Карасин рассказал, что члены арестованного крымского судна "Норд" находятся в российском посольстве в Киеве.

Об этом сообщает ТАСС.

Читайте также: Что грозит морякам "Норда", которые пытались бежать из Украины: комментарий Госпогранслужбы

Сейчас члены экипажа судна находятся на территории российского посольства в Киеве,
– сказал Карасин.

Кроме этого, он добавил, что Россия ожидает от "украинской власти справедливых решений, чтобы моряки "Норда" смогли как можно скорее вернуться к себе на родину".

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел. После этого так называемое ФСБ в аннексированном Крыму возбудило уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа.

6 апреля, херсонский городской суд избрал капитану судна Владимиру Горбаненко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. В тот же день за него внесли залог. А 10 апреля мужчину отпустили из СИЗО.

 

Теги: Новости Киева Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Водный транспорт
Источник: 24 Канал
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