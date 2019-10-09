Морская баталия в Тихом океане: впечатляющие факты о битве за Мидуэй между США и Японией

Битва за Мидуэй была одной из решающих битв Второй мировой войны, которая определила ее дальнейший курс и распределение территорий в Тихом океане. Эту схватку и до сих пор считают самой выдающейся морской баталией современности.

С начала войны Япония была довольно успешной в осуществлении своих операций. Многочисленные столкновения с американским флотом и авиацией часто были выигрышными для имперской армии. Поэтому после коварного нападения на американскую военно-морскую и воздушную базы в Перл-Харборе, уверенность японцев в собственных силах возросла в разы.

В предыдущей программе: Трагедия Бхопала – страшная катастрофа в Индии, которая за считанные минуты уничтожила все живое, 18+

Адмирал Объединенного флота Ямамото вскоре сформулировал следующий стратегический план разгрома остатков американской морской техники в Тихом океане. Прежде всего нужно было уничтожить авианосцев ВМС США.

Какой хитрый план имела Япония?

Для осуществления своего плана Ямамото выбрал атолл Мидуэй, который расположен на полпути между Японией и штатом Калифорния, и это был очень выигрышный пункт в стратегическом плане ведения войны. Захват атолла и окружающих островов планировали на июнь 1942 года.



Атолл Мидуэй

Адмирал рассчитывал свои силы для битвы, согласно информации разведки, которая, как оказалось впоследствии, была слишком оптимистичной. Имперская армия была уверена, что в Тихом океане их могут встретить лишь два авианосца США – "Энтерпрайз" и "Хорнет".

Во время предыдущих столкновений еще два авианосца были обезврежены – "Лексингтон" затонул, а "Йорктаун" был серьезно поврежден за месяц до этого в битве в Коралловом море. Кроме того, Ямамото верил, что ВМС США морально подавлены в связи с неудачами, которые сопровождали их в течение последних шести месяцев.

США взломали код Японии и узнали о планах

Казалось бы, очередной план Японской Империи имел все шансы на успех, однако при его подготовке США также не теряли времени. Еще в мае того же года криптоаналитики тихоокеанского флота США взломали японский код, поэтому были осведомлены о всех стратегических планах империи.

Интересно! Центр города полностью отделился от суши: впечатляющие факты о Большом Лиссабонском землетрясении

Силы действительно были неровными, японский состав техники почти вдвое превышал доступный резерв США. Но ВМС сделали, казалось бы, невозможно. Авианосец "Йорктаун", который японцы считали затонувшим, действительно был поврежден. Для его восстановления, по прогнозам, потребовалось 90 дней, однако военные справились с заданием всего за 72 часа, добавив таким образом еще одну мощную единицу на линию обороны.



Авианосец "Йорктаун"

Таким образом американская армия имела всего на один авианосец меньше японской. Но учитывая, что главнокомандующий ВМС США Честер Нимиц знал расположение японского флота и все планы противника, силы обеих сторон считали равными.

Битва за Мидуэй

Японцы начали осуществление своего плана 3 июня 1942 года вторжением на Алеутские острова. По их расчетам, американское войско отправиться туда, чтобы отвоевывать территории. Однако, военно-морские силы США, которые хорошо знали чего хочет Ямамото, заняли оборонительные позиции к западу от атолла Мидуэй, на территории, которая была свободна от японских разведчиков.

Читайте также: Тунгусский метеорит: что было обнаружено на месте падения

Первый удар в тот же день нанесли американцы. Девять бомбардировщиков В-17 совершили атаку на транспортные суда Императорского флота. Как оказалось позже, ни одна из бомб не попала в цель.

Утром следующего дня японская авиация в составе 108 единиц техники, среди которых были истребители, торпедоносцы и бомбардировщики, нанесла бомбовый удар и серьезно повредила сооружения на базе Мидуэй. Очередная группа бомбардировщиков ВМС США должна была нанести удар по японским авианосцам, но вражеская армия смогла отбить эту атаку и уничтожить почти всю группу.



Самолеты, которые были задействованы в битве за Мидуэй

Пока японская авиация перегруппировалась, американцы нанесли следующий удар по авианосцам, которые были в довольно уязвимом состоянии. Военные как раз заканчивали заправлять технику, а торпеды и бомбы были непосредственно на судне, а не на складе боеприпасов.

США за 6 минут потопили три японских авианосца

От 10:22 минуты утра авиации США удалось за шесть минут атаковать и в конце потопить три японских авианосца. Японская авиация, которая располагалась на последнем уцелевшем авианосце "Хирю", нанесла контрудар. Благодаря выпуску двух торпед они смогли практически обезвредить американский "Йорктаун", его двигатели остановились.



Японцы обезвредили американский "Йорктаун"

Японцы начали готовиться к атаке против последнего, как они считали, авианосца США. Однако американская разведка уже успела за это время определить местоположение еще одного авианосца японцев и в 17 часов американцы сумели точно попасть в него четырьмя бомбами. Взрывы вызвали сильные пожары и уже на следующий день японцам пришлось його потопить.

За 5 дней битвы японцам пришлось отступить

После наступления темноты стороны начали планировать продолжение боя. Чтобы не наткнуться на ночную схватку с японцами, адмирал Флетчер распорядился перевести силы на восток, однако уже утром вернулся, чтобы иметь возможность прикрыть Мидуэй. 6 июня японский флот начал отходить на запад.



Битва за Мидуэй стала одной из решающих во Второй мировой войне

Во время битвы, которая длилась 5 дней, Япония потеряла четыре из шести имеющихся тяжелых авианосцев, тогда как американцам удалось отделаться потоплением только одного. Человеческие потери также были несоизмеримыми: с японской стороны количество погибших достигало 2500 человек, у американцев 307.

Читайте также: Первая в мире ядерная катастрофа – шокирующие факты о малоизвестных атомных испытаниях США

Поэтому после неудачной баталии расширения Японской империи в Тихом океане остановилось. Ямамото был вынужден отступить, а Япония до конца войны была лишена инициативных стратегий и ей пришлось перейти к оборонительным действиям.