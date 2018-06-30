Морская мощь Украины: командующий ВМС назвал боевые суда, что должны пополнить флот

Командующий ВМС Игорь Воронченко утверждает, что в ближайшее время в состав военно-морского флота Украины должны войти малые бронированные артиллерийские катера, десантно-штурмовые катера типа "Кентавр", ракетные катера тип "Лань", а также корветы.

Об этом вице-адмирал рассказал в комментарии "Радио Свобода".

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"По состоянию на 1 июля количество малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58155 (тип "Гюрза-М") равняться будет шести (U174 "Аккерман" и U175 "Бердянск" включены в состав флота в 2016 году – 24 канал). МБАКы эффективны в прибрежной зоне, привлекаются к охране коммуникаций, инфраструктуры портов, гаваней, устьев рек, лиманов и другое. Ну и для Азовского моря они – подходящий вариант, поскольку имеют малую осадку", – подчеркивает он.

По словам Игоря Воронченко, также на подходе находятся десантно-штурмовые катера типа "Кентавр".

"Были определенные проблемы с оборудованием, но они решены – агрегаты, которых не хватало, уже есть на судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком". Вскоре два "Кентавра" будут спущены на воду. Удачные, считаю, катера, их отдельные характеристики превышают аналогичные "Рапторы", которыми вооружены российский ВМФ. Скажем, наши "Кентавры" более маневрены и скоростные, имеют большую десантовместимость – до 31 человека, то есть вместить могут взвод морской пехоты", – добавляет он.

Кроме того, командующий ВМС отметил, что для ударного потенциала Украины, адекватных действий при угрозе в исключительной (морской) экономической зоне концепцией "москитных сил" предусмотрено строительство ракетных катеров типа "Лань".

"Катера шифра "Лань" запланировано вооружить отечественными крылатыми ракетами "Нептун", способными поражать наземные и морские цели. В начале этого года прошли испытания: проверялись летные характеристики и работа систем ракеты. Пуски будут еще, и вскоре. То, что отдельные "специалисты" говорят, что для "Нептуна" у нас якобы нет головок самонаведения, – ладно, пусть они себе так думают", – подчеркивает военный.

В то же время он отмечает, что в Стратегии развития до 2035 года прописан и третий этап – оснащение Военно-морских сил такой боевой единицей, как корвет.

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"Украинский корвет стоит примерно 250 миллионов долларов. 680 миллионов гривен на него уже потрачены, в частности, проплачена часть денег за артиллерию, средства противовоздушной обороны, дизель-генераторы и т.п., к тому же практически готов корпус. Поэтому, считаю, надо достроить корвет, несмотря ни на что. Более того, продолжение финансирования государственной целевой оборонной программы по строительству украинского корвета закреплено постановлением Кабинета министров", – говорит вице-адмирал.

Также Игорь Воронченко рассказал, что сейчас россияне усиленно строят корабли, в частности, многоцелевые ракетно-артиллерийские из серии "Каракурт", а во временно оккупированном Крыму они разместили 9 своих кораблей: три – в Феодосии, остальные – в Керчи.