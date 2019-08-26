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      Морского пехотинца убили выстрелом в голову в Одесской области

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      Автомат Калашникова
      Автомат Калашникова / warhead

      В одной из воинских частей Одесской области морпеха-срочника застрелили из автомата Калашникова. Следователи подозревают в убийстве его сослуживца.

      Убийство военнослужащего произошло в пункте постоянной дислокации 35 отдельной бригады морской пехоты, передает "Думская" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

      К теме: Ужасная смерть военного на Львовщине: его случайно застрелил другой солдат

      Утром 25 августа один из матросов, находясь в суточном наряде, выстрелил в своего сослуживца. Последний скончался на месте от ранения головы. Оба военных на момент конфликта были трезвы.

      Следователи начали уголовное производство по факту умышленного убийства. Правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства преступления. Виновному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

      В военно-морских силах Украины подтвердили факт трагической гибели военнослужащего и отметили, что в воинской части сейчас идет служебная проверка.

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Криминальные новости Криминал Новости Одессы Жертвы Убийство
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