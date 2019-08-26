Морского пехотинца убили выстрелом в голову в Одесской области

В одной из воинских частей Одесской области морпеха-срочника застрелили из автомата Калашникова. Следователи подозревают в убийстве его сослуживца.

Убийство военнослужащего произошло в пункте постоянной дислокации 35 отдельной бригады морской пехоты, передает "Думская" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Утром 25 августа один из матросов, находясь в суточном наряде, выстрелил в своего сослуживца. Последний скончался на месте от ранения головы. Оба военных на момент конфликта были трезвы.

Следователи начали уголовное производство по факту умышленного убийства. Правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства преступления. Виновному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

В военно-морских силах Украины подтвердили факт трагической гибели военнослужащего и отметили, что в воинской части сейчас идет служебная проверка.