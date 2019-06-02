Морской десант противника – уничтожен: яркие фото и видео учений ВСУ в Приазовье

Акватория и побережье Азовского моря остаются "лакомым куском" для России и целью ее военной агрессии. Для того, чтобы эффективно предотвращать попытки агрессии, украинские десантники, танки, артиллерия и авиация приняли участие в учениях в Приазовье.

"Морской десант на Приазовье – "уничтожен"!", – сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook. Читайте также: Боевики обстреливали украинских воинов и получили достойный отпор Акватория и побережье Азовского моря – зоны высокого риска развития военной агрессии России. Именно поэтому бойцы Вооруженных сил Украины в районе ООС не только выполняют ежедневные боевые задачи на фронте, но и готовятся ко всем вероятным сценариям развития событий в Приазовье. Учения бойцов ВСУ: смотрите фото По легенде плановых учений, "противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона". Видео по боевому обучению смотрите здесь: