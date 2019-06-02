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      Морской десант противника – уничтожен: яркие фото и видео учений ВСУ в Приазовье

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      Учения бойцов ООС
      Учения бойцов ООС / facebook.com/pressjfo.news

      Акватория и побережье Азовского моря остаются "лакомым куском" для России и целью ее военной агрессии. Для того, чтобы эффективно предотвращать попытки агрессии, украинские десантники, танки, артиллерия и авиация приняли участие в учениях в Приазовье.

      "Морской десант на Приазовье – "уничтожен"!", – сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Боевики обстреливали украинских воинов и получили достойный отпор

      Акватория и побережье Азовского моря – зоны высокого риска развития военной агрессии России. Именно поэтому бойцы Вооруженных сил Украины в районе ООС не только выполняют ежедневные боевые задачи на фронте, но и готовятся ко всем вероятным сценариям развития событий в Приазовье.

      Учения бойцов ВСУ: смотрите фото

       

       

      По легенде плановых учений, "противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона".

      Видео по боевому обучению смотрите здесь:

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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