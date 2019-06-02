Морской десант противника – уничтожен: яркие фото и видео учений ВСУ в Приазовье
Акватория и побережье Азовского моря остаются "лакомым куском" для России и целью ее военной агрессии. Для того, чтобы эффективно предотвращать попытки агрессии, украинские десантники, танки, артиллерия и авиация приняли участие в учениях в Приазовье.
"Морской десант на Приазовье – "уничтожен"!", – сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
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Акватория и побережье Азовского моря – зоны высокого риска развития военной агрессии России. Именно поэтому бойцы Вооруженных сил Украины в районе ООС не только выполняют ежедневные боевые задачи на фронте, но и готовятся ко всем вероятным сценариям развития событий в Приазовье.
Учения бойцов ВСУ: смотрите фото
По легенде плановых учений, "противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона".
Видео по боевому обучению смотрите здесь: