19:19
13 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин с брутальными мужчинами. Официальный перевозчик для диктаторов
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 августа
      Вести.UA: Матиос стал новым Бондом. Плохая неделя Порошенко
      Вєсті.UA
      19:59, 12 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Морской режимный район вокруг Крыма: что это такое и зачем он нужен

      33 Читати новину українською
      Крым можно изолировать со стороны моря
      Крым можно изолировать со стороны моря / apostrophe.ua

      Создать морской режимный район вокруг оккупированного Крыма и минимизировать риски для мореплавателей, а еще – полностью остановить заходы в крымские порты иностранных судов, да и российских тоже – хотя бы частично.

      С такой инициативой выступило государственное учреждение "Госгидрография" (это научно-производственный комплекс, предназначенный для навигационно-гидрографического обеспечения в пределах морской экономической зоны, управляет им Мининфраструктуры), о чем сообщило на своем сайте.

      Читайте также: Не имеют права просить: Украина резко ответила на просьбу оккупантов "вернуть" воду из Днепра

      Зачем нужен режимный район вокруг Крыма

      Его создание даст возможность Украине не только противодействовать агрессору, но и обеспечить выполнение обязательств перед мировым сообществом. Речь идет о минимизации рисков для мореплавателей, возникших из-за дублирования электронных навигационных карт (ЭНК).

      Дело в том, что Россия на морской территории, которую теперь считает своей, создает свои ЭНК. Фактически они полностью дублируют украинские карты. А это значит, что движение судов по маршрутам, которые обозначены в дублированных ЭНК может создать аварийные ситуации на море.

      Крайне важным этапом противодействия российской агрессии являются объявление Украиной морского режимного района с целью запрета захода судов во все крымские порты и запрета незаконной деятельности РФ в территориальных водах Украины вокруг Крымского полуострова,
      – отметил первый заместитель начальника "Госгидрографии" Богдан Устименко.

      Таким должен быть второй шаг Украины, а первый уже сделан: у мировых морских навигационных центров (PRIMAR, IC-ENC т.д.) просят, чтобы те не принимали для использования российские электронные карты, которые обозначают украинскую территорию. PRIMAR, в частности, уже согласился.

      Нужно "снять с Украины ответственность за любые аварийные события, которые могут произойти в результате преступных действий РФ во внутренних морских водах и территориальном море Украины вокруг Крымского полуострова", а также "свести на нет попытки россиян по картографированию этого региона". Так объяснил ситуацию начальник Госгидрографии Александр Щипцов.

      Крим"Госгидрография" предлагает создать режимную морскую зону вокруг Крыма

      Что такое "морской режимный район"?Это особый тип режимного района, под которым обычно подразумевают запрещенные районы для плавания или районы с временно запрещенным плаванием. Также к морским режимным районам относят опасные районы моря для постановки на якорь, для вылова рыбы, для определенных технических работ – наводных или подводных.

      В случае с Черным морем вокруг Крыма говорится о морском режимном районе как временно навигационно опасном для плавания. Важную для мореплавателей информацию о таких режимных районах и путях через них предоставляют в навигационных пособиях и картах (в том числе и ЭНК).

      Чего стремится добиться "Госгидрография"

      "Госгидрография" призывает органы государственной власти Украины и международное сообщество присоединиться к инициативе учреждения, чтобы в конце концов добиться:

      ► Изъятия из незаконного оборота электронной картографической продукции РФ на воды Украины.
      ► Прекратить заходы в крымские порты иностранных судов полностью и российских – частично.

      Тем временем в столичном супермаркете продают дневники с неполноценной картой Украины без Крыма​

      blog_ava
      Топ-трансферы лета 2019: онлайн
      сегодня
      4511
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Водный транспорт Чорное море Новости Крыма
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Местные выборы: когда состоятся и какие шансы у партий
      сегодня , 17:45 Местные выборы: когда состоятся и какие шансы у партий
      Інна Жолобович 203
      Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта
      сегодня , 17:00 Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта
      Блог Медіа 255
      Кто такой Роман Бессмертный: что известно об уволенном представителе Украины в ТКГ
      сегодня , 16:32 Кто такой Роман Бессмертный: что известно об уволенном представителе Украины в ТКГ
      1026
      Почему мегаполисы делают людей несчастными, или как не попасть в "спальное гетто"
      сегодня , 16:04 Почему мегаполисы делают людей несчастными, или как не попасть в "спальное гетто"
      103
      Легитимности Путина и Медведева наступает конец
      сегодня , 15:00 Легитимности Путина и Медведева наступает конец
      Slava Rabinovich 2760
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук