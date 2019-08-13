Морской режимный район вокруг Крыма: что это такое и зачем он нужен

Создать морской режимный район вокруг оккупированного Крыма и минимизировать риски для мореплавателей, а еще – полностью остановить заходы в крымские порты иностранных судов, да и российских тоже – хотя бы частично.

С такой инициативой выступило государственное учреждение "Госгидрография" (это научно-производственный комплекс, предназначенный для навигационно-гидрографического обеспечения в пределах морской экономической зоны, управляет им Мининфраструктуры), о чем сообщило на своем сайте.

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Зачем нужен режимный район вокруг Крыма

Его создание даст возможность Украине не только противодействовать агрессору, но и обеспечить выполнение обязательств перед мировым сообществом. Речь идет о минимизации рисков для мореплавателей, возникших из-за дублирования электронных навигационных карт (ЭНК).

Дело в том, что Россия на морской территории, которую теперь считает своей, создает свои ЭНК. Фактически они полностью дублируют украинские карты. А это значит, что движение судов по маршрутам, которые обозначены в дублированных ЭНК может создать аварийные ситуации на море.

Крайне важным этапом противодействия российской агрессии являются объявление Украиной морского режимного района с целью запрета захода судов во все крымские порты и запрета незаконной деятельности РФ в территориальных водах Украины вокруг Крымского полуострова,

– отметил первый заместитель начальника "Госгидрографии" Богдан Устименко.

Таким должен быть второй шаг Украины, а первый уже сделан: у мировых морских навигационных центров (PRIMAR, IC-ENC т.д.) просят, чтобы те не принимали для использования российские электронные карты, которые обозначают украинскую территорию. PRIMAR, в частности, уже согласился.

Нужно "снять с Украины ответственность за любые аварийные события, которые могут произойти в результате преступных действий РФ во внутренних морских водах и территориальном море Украины вокруг Крымского полуострова", а также "свести на нет попытки россиян по картографированию этого региона". Так объяснил ситуацию начальник Госгидрографии Александр Щипцов.

"Госгидрография" предлагает создать режимную морскую зону вокруг Крыма

Что такое "морской режимный район"?Это особый тип режимного района, под которым обычно подразумевают запрещенные районы для плавания или районы с временно запрещенным плаванием. Также к морским режимным районам относят опасные районы моря для постановки на якорь, для вылова рыбы, для определенных технических работ – наводных или подводных.



В случае с Черным морем вокруг Крыма говорится о морском режимном районе как временно навигационно опасном для плавания. Важную для мореплавателей информацию о таких режимных районах и путях через них предоставляют в навигационных пособиях и картах (в том числе и ЭНК).

Чего стремится добиться "Госгидрография"

"Госгидрография" призывает органы государственной власти Украины и международное сообщество присоединиться к инициативе учреждения, чтобы в конце концов добиться:

► Изъятия из незаконного оборота электронной картографической продукции РФ на воды Украины.

► Прекратить заходы в крымские порты иностранных судов полностью и российских – частично.

Тем временем в столичном супермаркете продают дневники с неполноценной картой Украины без Крыма​