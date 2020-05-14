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Мошенники организовали схему выманивания денег через колл-центры: детали

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Поліція накрила мережу шахрайських кол-центрів
Поліція накрила мережу шахрайських кол-центрів / npu.gov.ua

Полиция накрыла банду мошенников, устроивших сеть колл-центров, коротая действовала, притворявшись службой безопасности банков. Злоумышленники звонили людям, выманивали полную информацию о реквизитах банковских карт и похищали с них деньги.

Установлено, что организовали преступную схему трое людей из Киевской и Днепропетровской области, сообщает полиция.

Важно Нацполиция и компания Киевстар предупреждают о распространении случаев телефонных мошенничеств

В мошеннических колл-центрах "работали" всего около 150 человек. Они были размещены в Киеве, откуда обзванивали своих жертв.

Кроме выманивания информации о банковских картах, злоумышленники побуждают людей устанавливать программное обеспечение, которое предоставляло возможность для удаленного контроля мобильного телефона.

Полиция провела обыски в помещениях колл-центров. По их результатам правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, sim-карты, черновые записи, базы данных клиентов.

шахрайство, поліція
Полиция изъяла компьютерную технику и базы данных мошенников / фото Нацполиции

Работники полиции открыли уголовное дело по статье о мошенничестве. Виновникам грозит до 8 лет за решеткой. Сейчас правоохранители устанавливают всех пострадавших и сумму нанесенного им ущерба.

Обыски в мошеннических колл-центрах: смотрите видео

 

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Киева Полиция Мошенничество Новости Украины
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