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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Мошенники массово продают поддельные билеты на концерт Imagine Dragons в Киеве: доказательство

34 Читати новину українською
Концерт Imagine Dragons в Киеве
Концерт Imagine Dragons в Киеве

31 августа известная американская группа Imagine Dragons даст концерт в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Еще за несколько месяцев до концерта в сети разгорелся настоящий ажиотаж с билетами. Этим воспользовались мошенники и начали продавать поддельные билеты на концерт.

Об одном из мошеннических сервисов рассказал пользователь Vlad G в своем блоге.

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По словам блогера, он попытался поискать билеты на концерт Imagine Dragons на OLX (портал с бесплатными объявлениями) и наткнулся на "Консьерж-сервис", который публиковал по 3-4 объявления в день с предложением продажи билетов "на фирменном бланке".

Объявления "Консьерж-сервиса" на OLX

Его насторожила орфографическая ошибка на бланке билета, а также подозрительным была отправка билетов наложенным платежом.

Ведь теоретически покупатель мог заказать билет, при осмотре сфотографировать штрих-код и отказаться от посылки. И таким образом скомпрометировать билет для продажи,
– пишет Vlad G.

Участница шоу "Холостяк" Яна Blackbunny рекламирует "Консьерж-сервис"

В то же время сервис Karabas.com подтвердил, что на "Консьерж-сервисе" продается подделка.

Сервис Karabas.com предупреждает о подделках билетов

Блогер предостерегает не покупать билеты в якобы проверенных "консьерж-сервисов" и быть осторожными при покупке билетов "с рук".

Также в сети распространяют бланк с поддельными билетами с concert.ua.

Слева недействительный билет, справа – оригинал

Бланков, которые изображены слева, в concert.ua нет, формат штрих-кода не совпадает с оригинальным форматом.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Мошенничество Концерты
Источник: 24 Канал
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