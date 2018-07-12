Мошенники обокрали Деми Мур на немалую сумму: детали

Голливудская актриса Деми Мур стала жертвой мошенников. Звезда потеряла немалую сумму с банковской карты.

Как сообщает TMZ, мошенническую схему реализовал 35-летний американец Дэвид Рид. Мужчина обманом завладел банковской карточкой голливудской актрисы и потратил с нее 169 тысяч долларов.

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По словам федеральных прокуроров, мошенник обратился к American Express с заявлением, что Деми Мур потеряла свою банковскую карту и намерена получить новую. После процедуры восстановления счета, голливудской актрисе отправили новую карту, которую Дэвид Рид смог перехватить. Пока мужчина был в розыске, он сумел потратить немалую сумму на брендовую одежду.

Правоохранители сумели выследить мошенника благодаря камерам видеонаблюдения. Сейчас Дэвид Рид задержан и находится в тюрьме Лос-Анджелеса. Представители звезды отказываются комментировать неприятную ситуацию.

Кто такая Деми Мур?Американка из неблагополучной семьи (родители звезды злоупотребляли алкоголем), которая сумела достичь немалого успеха в Голливуде. Актриса дебютировала в кино, играя персонажей второго плана в сериалах. Впоследствии ее пригласили сыграть в фильмах "Выбор" "Паразит" и "Молодость, больница, любовь". Уже в начале 1990-ых Деми Мур была одной из самых высокооплачиваемых знаменитостей США. Она известна благодаря фильмам "Привидение", "Семейка Джонсов", "Солдат Джейн" и "Присяжная".