Мошенники похищали деньги с карт клиентов супермаркета в Днепре: как это работало

На Днепропетровщине преступная группа использовала электронную систему программы лояльности всеукраинской сети супермаркетов для вывода средств со счетов клиентов. Торговой сети был нанесен ущерб на сумму около двух миллионов гривен.

В состав группы мошенников входили пять человек, все они жители Днепропетровской области, сообщает полиция Днепра.

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Работники киберполиции сообщили об имеющейся уязвимости специалистам по технической поддержке этого предприятия. Сейчас она устранена.



Киберполиция задержала группу мошенников / фото: Нацполиция

Преступники получили информацию об уязвимости программного обеспечения. Используя полученные данные, они имели возможность обналичивать зачисленные бонусные средства через кассы магазинов.

Все мошеннические действия проводились в личном кабинете пользователя. При этом первоначальный балансовый счет на карточках мошенники восстанавливали через определенные программные манипуляции в приложениях, фактически не пополняя счета. Это давало возможность им производить снятие средств повторно неограниченное количество раз.

Злоумышленники оформляли бонусные карты при помощи поддельных, утраченных и похищенных паспортов и документов. За полгода деятельности преступной группировки было проведено более двух тысяч операций по снятию наличных с карточек. Торговая сеть получили убытки на сумму около двух миллионов гривен.

Во время обыска правоохранители изъяли дополнительные носители информации, банковские катки и карты участников программы лояльности всеукраинской сети магазинов. Кроме этого, у одного из участников полиция изъяла почти полсотни пакетов с содержанием наркотических средств, боевой пистолет и патроны к нему.



Киберполиция задержала группу мошенников / фото: Нацполиция

Трем участникам группы уже объявлено о подозрении. Одного из них задержали за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Решается вопрос об объявлении подозрения еще двум участникам группы.