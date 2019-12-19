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      Мошенники похищали деньги с карт клиентов супермаркета в Днепре: как это работало

      6 Читати новину українською
      Киберполиция задержала группу мошенников / dp.npu.gov.ua

      На Днепропетровщине преступная группа использовала электронную систему программы лояльности всеукраинской сети супермаркетов для вывода средств со счетов клиентов. Торговой сети был нанесен ущерб на сумму около двух миллионов гривен.

      В состав группы мошенников входили пять человек, все они жители Днепропетровской области, сообщает полиция Днепра.

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      Работники киберполиции сообщили об имеющейся уязвимости специалистам по технической поддержке этого предприятия. Сейчас она устранена.

      кіберполіція шахраї
      Киберполиция задержала группу мошенников / фото: Нацполиция

      Преступники получили информацию об уязвимости программного обеспечения. Используя полученные данные, они имели возможность обналичивать зачисленные бонусные средства через кассы магазинов.

      Все мошеннические действия проводились в личном кабинете пользователя. При этом первоначальный балансовый счет на карточках мошенники восстанавливали через определенные программные манипуляции в приложениях, фактически не пополняя счета. Это давало возможность им производить снятие средств повторно неограниченное количество раз.

      Злоумышленники оформляли бонусные карты при помощи поддельных, утраченных и похищенных паспортов и документов. За полгода деятельности преступной группировки было проведено более двух тысяч операций по снятию наличных с карточек. Торговая сеть получили убытки на сумму около двух миллионов гривен.

      Во время обыска правоохранители изъяли дополнительные носители информации, банковские катки и карты участников программы лояльности всеукраинской сети магазинов. Кроме этого, у одного из участников полиция изъяла почти полсотни пакетов с содержанием наркотических средств, боевой пистолет и патроны к нему.

      кіберполіція шахраї
      Киберполиция задержала группу мошенников / фото: Нацполиция

      Трем участникам группы уже объявлено о подозрении. Одного из них задержали за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Решается вопрос об объявлении подозрения еще двум участникам группы.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Новости Днепра Полиция
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