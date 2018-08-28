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Мошенники выменяли 2 миллиона поддельных евро на биткоины

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Мошенники выменяли 2 миллиона поддельных евро на биткоины
Мошенники выменяли 2 миллиона поддельных евро на биткоины / Фото из открытых источников

В июле биткоин-миллионер из Сингапура стал жертвой сербских мошенников. Под предлогом инвестиций в его криптобизнес злоумышленники выменяли два миллиона поддельных евро на эквивалентную сумму в биткоинах.

Об этом сообщает France 24 со аосиланням на французскую полицию.

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Мошенники пригласили криптомиллионера в Ниццу, устроили встречу в шикарном отеле и, получив биткоин-перевод, расплатились "грубыми, наспех сделанными фотокопиями" евро. Вся сумма состояла из купюр в 500 евро, которые нарисовали в Photoshop.

После того как сингапурский миллионер написал заявления в полицию, одного из двух мошенников арестовали в Каннах. При нем были часы за 100 000 евро и дорогой спорткар. 18 августа он предстал перед судом. Его обвиняют в мошенничестве и участии в преступной группировке. Подельник серба все еще на свободе.

Издание TNW иронизирует: если биткоин-миллионеры и могут чему-то научиться у Голливуда, так это тому, что всегда нужно проверять наличные и переводить биткоины только после того, как убедишься в подлинности купюр.

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Теги: Деньги Техно Интернет Криптовалюта Мошенничество Биткойн
Источник: 24 Канал
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