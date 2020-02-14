Мошенники за 150 тысяч долларов продавали должности в органах власти

Полиция Киева разоблачила группу мошенников, которые обещали помощь в трудоустройстве на руководящие должности в высшие органы госвласти. За "трудоустройство" злоумышленники просили от 50 до 150 тысяч долларов.

Правоохранители провели обыски в помещениях подозреваемых. Там изъяли печати и штампы различных органов госвласти и субъектов предпринимательской деятельности, документы, черновые записи, а также копии материалов различных уголовных производств. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

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Сейчас следователи завершают расследование этого производства. В нем фигурируют 4 человека. Всем четырем инкриминируют мошенничество.

Кроме того, правоохранители обнаружили 2, вероятно, гранаты Ф-1, электродетонатор, баллон и шприцы с веществом, похожим на ртуть. Относительно этого случая продолжаются первоочередные следственные действия. По их результатам причастным объявят подозрение в незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Изъятые у мошенников документы / Фото пресс-службы полиции



Изъятые у мошенников печати и штампы / Фото пресс-службы полиции



Изъятые у злоумышленников гранаты / Фото пресс-службы полиции



Изъятые у злоумышленников шприцы с, вероятно, ртутью / Фото пресс-службы полиции