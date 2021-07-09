"Нацкорпус" жег файеры: подстреленного Мошенского повезли на лечение в Израиль – видео
Источник:телеграм-канал ХС
Возле больницы скорой помощи в Харькове посреди ночи все осветилось красным цветом. Это были файеры членов организации "Нацкорпус". Националисты таким образом провожали своего коллегу Мошенского на лечение в Израиль.
Сигнальные огни зажгли примерно в 3:40 9 июля. Их держали в руках люди, которые стояли по обе стороны дороги.
К теме В Харькове подстрелили руководителя охранного агентства Мошенского
Вид из окон домов рядом с больницей: видео из телеграма "Труха"
"Вместе и до конца"
При этом националисты кричали "Ты не один, мы все семья", также много раз повторили "вместе и до конца". Кроме этого, они хлопали в ритм, как это обычно делают футбольные фанаты.
Это происходило недалеко от 4 больницы скорой помощи. Сигнальные огни зажгли в момент, когда по дороге проезжала скорая помощь.
На видео видно, что на обочине стояли несколько десятков человек. Держали высоко поднятые руки с файерами большинство из них.
Мошенского везут на лечение в Израиль: видео из телеграма ХС
Что известно о покушении на Мошенского
- 30 июня в 10:00 утра в Харькове подстрелили мужчину.
- Впоследствии стало известно, что пострадавший – член "Нацкорпуса" Артем Мошенский.
- Мошенский был добровольцем и воевал на востоке в подразделении МВД.
- До приезда скорой пострадавший был в сознании.
- Об этом рассказал мужчина, который был там.
- Пуля попала ему в шею и пробила позвоночник.
- Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство.
- Впоследствии задержали соратника депутата Кивы Олега Ширяева.
- СМИ сообщали, что это связано с покушением.
- Однако подозрение ему объявили по другим статьям.