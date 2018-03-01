Мощная авария в Киеве: на Воздухофлотском путепроводе пострадали 6 машин
Из-за сильного снегопада в Киеве на Воздухофлотском путепроводе произошла крупная авария – столкнулись пять легковых автомобилей, микроавтобус и троллейбус.
Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua.
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В одном ДТП столкнулись три машины и троллейбус с пассажирами. В еще одной аварии на этом же месте столкнулись два авто и микроавтобус. Обошлось без пострадавших.
Правда автомобили получили значительные повреждения.
В связи с этим на путепроводе на некоторое время образовался затор.
Источник: 24 Канал
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