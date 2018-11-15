Мощная игра Леброна Джеймса принесла "Лейкерс" победу над "Портлендом", Михайлюк не сыграл
Украинский форвард "Лейкерс" Святослав Михайлюк не сыграл в матче против "Портленда" в регулярном чемпионате НБА.
Клуб Михайлюка, благодаря яркой игре Леброна Джеймса, одержал победу над "Портлендом" – 126:117.
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Леброн Джеймс поднялся на пятое место в истории НБА по количеству очков за карьеру. 33-летний форвард "Лейкерс" обошел члена Зала славы Уилта Чемберлена по этому показателю. В матче против "Портленда" Джеймс набрал 44 очка и увеличил общую сумму до 31 425.
Леброн Джеймс вошел в топ-5 скореров в истории НБА
"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" 126:117 (26:33, 33:22, 38:34, 29:28)
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Источник: 24 Канал
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