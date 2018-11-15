Мощная игра Леброна Джеймса принесла "Лейкерс" победу над "Портлендом", Михайлюк не сыграл

Украинский форвард "Лейкерс" Святослав Михайлюк не сыграл в матче против "Портленда" в регулярном чемпионате НБА.

Клуб Михайлюка, благодаря яркой игре Леброна Джеймса, одержал победу над "Портлендом" – 126:117.

Читайте также: "Атланта" украинца Леня в очередной раз уступила в матче НБА

Леброн Джеймс поднялся на пятое место в истории НБА по количеству очков за карьеру. 33-летний форвард "Лейкерс" обошел члена Зала славы Уилта Чемберлена по этому показателю. В матче против "Портленда" Джеймс набрал 44 очка и увеличил общую сумму до 31 425.



Леброн Джеймс вошел в топ-5 скореров в истории НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" 126:117 (26:33, 33:22, 38:34, 29:28)

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24