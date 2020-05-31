Мощные ливни и град накрыли Харьков: видео непогоды
Харьков 31 мая накрыли мощные ливни и град. Непогода бушевала примерно с 10:00 и продлится минимум до 18: 00.
Также ливни сопровождали грозы. Об этом сообщили на сайте "Город Х".
Интересно В последний день весны Карпаты замело снегом, погода значительно ухудшилась
Синоптики прогнозируют, что непогода в Харькове продлится до вечера 31 мая.
"Вода с неба лилась стеной. Дождь сопровождался грозой и градом",
– говорится в сообщении.
Пользователи в соцсетях публикуют видео, на которых видно, как улицы города просто тонут в воде. Из-за грязных ливней вода не стекает в канализацию.
Несколько магазинов Харькова пострадали от непогоды. Так, в торговом центре "Караван" работники собирают воду. Там возникли проблемы с крышей и затопило коридоры. Та же ситуация и в "Эпицентре", где образовался импровизированный водопад.
Непогода в Украине: главное
- 31 мая в Украине будет прохладно и дождливо. Такая погода объясняется тем, что на территории нашей страны продолжает бушевать циклон Изольда.
- Так, дожди различной интенсивности пройдут в большинстве областей Украины.
- Значительно прохладнее будет на Западе Украины, однако Восток страдает от гроз.
Улицы города тонут в воде: смотрите видео
Из-за грязных ливней вода не стекает в канализацию: смотрите видео
Непогода в Харькове: смотрите видео
"Водопад" в харьковском "Эпицентре": смотрите видео