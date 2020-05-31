Харьков 31 мая накрыли мощные ливни и град. Непогода бушевала примерно с 10:00 и продлится минимум до 18: 00.

Также ливни сопровождали грозы. Об этом сообщили на сайте "Город Х".

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Синоптики прогнозируют, что непогода в Харькове продлится до вечера 31 мая.

"Вода с неба лилась стеной. Дождь сопровождался грозой и градом",

– говорится в сообщении.

Пользователи в соцсетях публикуют видео, на которых видно, как улицы города просто тонут в воде. Из-за грязных ливней вода не стекает в канализацию.

Несколько магазинов Харькова пострадали от непогоды. Так, в торговом центре "Караван" работники собирают воду. Там возникли проблемы с крышей и затопило коридоры. Та же ситуация и в "Эпицентре", где образовался импровизированный водопад.

Непогода в Украине: главное

31 мая в Украине будет прохладно и дождливо. Такая погода объясняется тем, что на территории нашей страны продолжает бушевать циклон Изольда .

. Так, дожди различной интенсивности пройдут в большинстве областей Украины.

Значительно прохладнее будет на Западе Украины, однако Восток страдает от гроз.

Улицы города тонут в воде: смотрите видео

Из-за грязных ливней вода не стекает в канализацию: смотрите видео

Непогода в Харькове: смотрите видео

"Водопад" в харьковском "Эпицентре": смотрите видео