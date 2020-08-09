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Причины и последствия взрывов в Бейруте

В Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва. Известно о более 6 тысячах пострадавших и минимум 158 погибших. Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту произошел из-за 2 750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры). Ее конфисковали еще в 2014 году с судна Rhosus, которое принадлежало бизнесмену из России.

В столице Ливана прогремели два мощных взрыва: смотрите видео

Масштабная засуха в оккупированном Крыму

Крым на грани экологической катастрофы – жители полуострова могут остаться без воды из-за засухи и перекрытия Северо-Крымского канала. Количество воды в водохранилищах снизилось на половину по сравнению с 2019 годом. А артезианские подземные воды уже имеют соленый привкус.

Как засуха в Крыму может сыграть в пользу Украины: смотрите видео

Странствующая лаборатория для школьников

Во Львове начали образовательный проект "Наука идет к тебе". Это научная выставка и лаборатория, где дети смогут испытать различные научные феномены. Также она будет действовать в городских парках и скверах. Научная лаборатория имеет 2 части: физико-механическую и художественно-культурную.

Во Львове создали странствующую лабораторию для детей: видео

В Украине заработал рынок газа

С 1 августа в Украине заработал рынок газа для населения. Отныне сменить поставщика газа так легко, как и мобильного оператора. Украинцы смогут выбрать того, кто предложит лучшую цену и условия. Все можно оформить онлайн, но для этого нужна электронная цифровая подпись. Процедура продлится не более часа.

Как оформить услугу смены поставщика газа: смотрите видео

Экологическое садоводство в Ивано-Франковске

Ивано-Франковские экоактивисты взялись за экологическое садоводство. Они обустроили зеленый сад на крыше старого завода, который теперь стал для города инновационным центром. Небольшая стойка с овощами и зеленью, которая возвышается над городскими домами, – это пилотный проект местной Лаборатории рисайклинга.

В Ивано-Франковске экоактивисты создали на крыше "промприбора" необычный зеленый сад: смотрите видео