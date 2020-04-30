Мощные обучения резервистов ВСУ по стандартам НАТО: зрелищные фото и видео

До недавнего времени служба в резерве больше походила на туристический лагерь с усиленной военной подготовкой. Однако с началом боевых действий на Востоке Украины вопрос формирования мобилизационного резерва в ВСУ встал очень остро. Как и большинство процедур, военные решили внедрять этот важный элемент деятельности войска также по стандартам стран НАТО.

Военный резерв – это своеобразная подушка безопасности для Вооруженных Сил армий стран Нато. Резервисты должны быть готовы в случае необходимости усилить регулярные войска. Чтобы действовать эффективно они учатся и тренируются на уровне с профессиональными военными. Украина кардинально изменила структуру резерва наших войск, и теперь украинские резервисты готовятся по лучшим образцам ведущих армий мира. Подробнее об этом – в программе "Фактора безопасности" на 24 канале.

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Службу в военном резерве в ВСУ ввели еще в 2006 году. Добровольцы заключали контракты с командирами воинских частей, проходили подготовку во время практических учений и тренировок в составе штатных подразделений. Однако только после аннексии Крыма и российской агрессии на востоке Украины, наше государство начало формировать целостную структуру военного резерва.

Ныне военный резерв Украины имеет два компонента:

Самый способный – оперативный. Это – участники боевых действий на востоке Украины и солдаты-срочники. При необходимости их будут призывать в боевые части. Другой – мобилизационный – образуют офицеры запаса. В частности, выпускники военных кафедр гражданских Вузов. Они комплектуют части стратегического резерва. Привлекать их к боевым действиям можно только добровольно.

Как проходят обучение резервистов

Например, на Яворовском полигоне, что на Львовщине, боевую подготовку проходят почти полторы сотни профессиональных военных и гражданских. Некоторые из участников еще до недавнего времени работали совсем в других сферах и вообще не умели держать оружие в руках. Теперь – уверенно стреляют по мишеням.

"Здесь собрались добровольцы. Все мотивированы, стремятся и учится защищать Украину", – подчеркнул резервист Андрей Пивторак, который до учений работал в компании одного из мобильных операторов

В программе двухнедельных учений резервистов практический курс

тактики,

медицинской помощи,

военной топографии,

огневой подготовки.

Тренировки проходят по стандартам НАТО. После завершения боевой подготовки все участники будут сдавать комплексный экзамен и получат сертификаты. Это позволит им в будущем в случае необходимости стать в ряды войска.

В программе учений – все, что может понадобиться в реальном бою / Скриншоты

Освоить необходимые навыки ведения боя резервистам помогают инструкторы. Главное – предоставить как можно больше информации в короткий срок. Треть резервистов уже не понаслышке знают, что такое война – закаленные в боях на Донбассе.

"Мы стараемся привлекать военных, которые имеют определенный опыт, чтобы они имели возможность узнать что-то новое для себя. А те, кто не служил в ВСУ, приобретают базовый уровень подготовки", – рассказал начальник центра повышения квалификации Национальной академии сухопутных войск Украины имени П. Сагайдачного Валерий Суприган.

Инструкторы – опытные военные, преимущественно закаленные в боях на Донбассе / Скриншоты

Об обучении резервистов в Шотландии и Эстонии, а также о том как в НАТО помогают медикам в борьбе с COVID-19 – смотрите в видео программы.