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      Мощные пожары бушуют в Калифорнии: Лос-Анджелес может остаться без света – фото, видео

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      Масштабные пожары охватили Калифорнию
      Масштабные пожары охватили Калифорнию / Фото из соцсетей

      Пожары в американском штате возникли из-за ежегодных ветров под названием "Диабло". Огонь уже уничтожил лесные насаждения на площади более 40 километров квадратных. Из своих домов эвакуированы две тысячи американцев.

      Так, в городе Гейсервиль объявили о немедленной эвакуации, а в Лос-Анджелесе, Сан-Бернардино и Вентури (Южная Калифорния) рассматривают вопрос об отсоединении от электроснабжения более 300 тысяч человек. Об этом сообщает BBC.

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      Такое вполне может произойти. К примеру, 24 октября без электроэнергии остались полмиллиона человек. Сейчас огонь движется к северу от Сан-Франциско, леса горят в 120 километрах от города.

      В худшем случае в южной Калифорнии порывы ветра будут достигать 88 километров в час. В некоторых прибрежных районах они могут усилиться до 120 километров в час,
      – передают американские метеорологи.

      Это сильно увеличит скорость распространения огня.

      пожежа Каліфорнія
      Пожар охватил городок Гейсервиль в штате Калифорния / фото Getty images

      пожежа Каліфорнія
      Пожар в Гейсервиле, Калифорния / фото Getty images

      пожежа Каліфорнія
      Пожары в Калифорнии / фото Getty images

      Кстати, он возник поздно вечером 23 октября в округе Сонома. Скорее всего, вышла из строя перемычка электрической опоры крупнейшей калифорнийской коммунальной компании Pacific Gas & Electric, в результате чего и начался пожар.

      Масштабные лесные пожары в Калифорнии / фото Getty images

      Из-за ветра возгорание быстро распространилось на территорию в 20 километров квадратных, а дальше – еще вдвое.

      На карте обозначен городок Гейсервиль, который охватил огонь. Он расположен недалеко от таких крупных городов, как Сакраменто и Сан-Франциско

      Внимание! Новые пожары охватили штат, который до сих пор оправляется от прошлогодних масштабных возгораний. В 2018 году в результате лесных пожаров в Калифорнии погибли примерно 100 человек.

      Всех, кто находятся неподалеку возгорания, местные власти просят немедленно покинуть эту территорию, поскольку ситуация чрезвычайно опасная и грозит жизни населения.

      Каліфорнія пожежа
      Самолеты сбрасывают песок на охваченные огнем участки / фото Getty images

      С пожаром борются более 500 спасателей, самолеты сбрасывают песок, работают бульдозеры.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости США Чрезвычайное происшествие Пожар в Калифорнии Пожар
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