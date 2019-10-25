Мощные пожары бушуют в Калифорнии: Лос-Анджелес может остаться без света – фото, видео
Пожары в американском штате возникли из-за ежегодных ветров под названием "Диабло". Огонь уже уничтожил лесные насаждения на площади более 40 километров квадратных. Из своих домов эвакуированы две тысячи американцев.
Так, в городе Гейсервиль объявили о немедленной эвакуации, а в Лос-Анджелесе, Сан-Бернардино и Вентури (Южная Калифорния) рассматривают вопрос об отсоединении от электроснабжения более 300 тысяч человек. Об этом сообщает BBC.
Смотрите также: В Черкасской области спасатели уже неделю не могут прекратить тление торфяников
Такое вполне может произойти. К примеру, 24 октября без электроэнергии остались полмиллиона человек. Сейчас огонь движется к северу от Сан-Франциско, леса горят в 120 километрах от города.
В худшем случае в южной Калифорнии порывы ветра будут достигать 88 километров в час. В некоторых прибрежных районах они могут усилиться до 120 километров в час,
– передают американские метеорологи.
Это сильно увеличит скорость распространения огня.
Пожар охватил городок Гейсервиль в штате Калифорния / фото Getty images
Пожар в Гейсервиле, Калифорния / фото Getty images
Пожары в Калифорнии / фото Getty images
Кстати, он возник поздно вечером 23 октября в округе Сонома. Скорее всего, вышла из строя перемычка электрической опоры крупнейшей калифорнийской коммунальной компании Pacific Gas & Electric, в результате чего и начался пожар.
Масштабные лесные пожары в Калифорнии / фото Getty images
Из-за ветра возгорание быстро распространилось на территорию в 20 километров квадратных, а дальше – еще вдвое.
На карте обозначен городок Гейсервиль, который охватил огонь. Он расположен недалеко от таких крупных городов, как Сакраменто и Сан-Франциско
Внимание! Новые пожары охватили штат, который до сих пор оправляется от прошлогодних масштабных возгораний. В 2018 году в результате лесных пожаров в Калифорнии погибли примерно 100 человек.
Всех, кто находятся неподалеку возгорания, местные власти просят немедленно покинуть эту территорию, поскольку ситуация чрезвычайно опасная и грозит жизни населения.
Самолеты сбрасывают песок на охваченные огнем участки / фото Getty images
С пожаром борются более 500 спасателей, самолеты сбрасывают песок, работают бульдозеры.