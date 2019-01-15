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      Мощные снегопады на Львовщине заблокировали движение транспорта: где невозможен проезд

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      Львовскую область замело снегом
      Львовскую область замело снегом / пресс-служба Нацполиции во Львовской области

      На Львовщине в результате ухудшения погодных условий на дороге в Золочевском районе временно перекрыто движение автотранспорта. Правоохранители организовали объезд заснеженного участка и оказывают помощь водителям.

      Об этом информируют в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

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      Затруднено движение транспорта на автодороге местного значения "Перемышляны – Чемеринцы – Плугов" в Золочевском районе. Полностью заблокировано движение на участке дороги между селом Поляны и поселком Поморяны. По состоянию на 13:00 автомобилей, которые застряли в снежных сугробах или не могут самостоятельно передвигаться, на этом участке дороги нет. На месте работает снегоочистительная техника,
      – говорится в сообщении.

      Полицейские организовали объезд заснеженного участка через село Вороняки и город Зборов Тернопольской области, а также регулируют движение автотранспорта.

      Из-за чрезвычайного происшествия правоохранители решают вопрос о привлечении к ответственности работников дорожных служб.

      Отметим, что 16 января в западных регионах синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. В то же время температура воздуха поднимется до +3 градусов.

      Напомним, Европу продолжают засыпать сильные снегопады, в некоторых странах введено чрезвычайное положение. К примеру, на австрийских дорогах также творится хаос из-за сильных метелей, особенно на автомагистралях, расположенных в Альпах. Высокая опасность схода лавин стала причиной закрытия некоторых дорог, в буквальном смысле отрезанных от внешнего мира ряда сел с туристами.

      Теги: Новости Украины Дороги Транспорт Полиция Погода Снег в Украине Новости Львова
      Источник: 24 Канал
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