Мощные снегопады на Львовщине заблокировали движение транспорта: где невозможен проезд

На Львовщине в результате ухудшения погодных условий на дороге в Золочевском районе временно перекрыто движение автотранспорта. Правоохранители организовали объезд заснеженного участка и оказывают помощь водителям.

Об этом информируют в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

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Затруднено движение транспорта на автодороге местного значения "Перемышляны – Чемеринцы – Плугов" в Золочевском районе. Полностью заблокировано движение на участке дороги между селом Поляны и поселком Поморяны. По состоянию на 13:00 автомобилей, которые застряли в снежных сугробах или не могут самостоятельно передвигаться, на этом участке дороги нет. На месте работает снегоочистительная техника,

– говорится в сообщении.

Полицейские организовали объезд заснеженного участка через село Вороняки и город Зборов Тернопольской области, а также регулируют движение автотранспорта.

Из-за чрезвычайного происшествия правоохранители решают вопрос о привлечении к ответственности работников дорожных служб.

Отметим, что 16 января в западных регионах синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. В то же время температура воздуха поднимется до +3 градусов.

Напомним, Европу продолжают засыпать сильные снегопады, в некоторых странах введено чрезвычайное положение. К примеру, на австрийских дорогах также творится хаос из-за сильных метелей, особенно на автомагистралях, расположенных в Альпах. Высокая опасность схода лавин стала причиной закрытия некоторых дорог, в буквальном смысле отрезанных от внешнего мира ряда сел с туристами.