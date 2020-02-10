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      Мощные ветры на Прикарпатье повалили деревья и сорвали крыши: фото и видео

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      Непогода натворила бед на Прикарпатье / Фото из фейсбука

      На Прикарпатье сильный ветер в горах буквально сбивает людей с ног, а также срывает деревья и крыши в населенных пунктах. В горах ветер с порывами достигает скорости 33 метров в секунду. Но спасатели предупреждают, что может быть еще хуже – до 30 метров в секунду на низменностях, а на высокогорьях – до 40 метров в секунду.

      Местный спасатель Василий Фицак рассказал в своем фейсбуке, что на горе Поп Иван порывы ветра местами достигали 33 метров в секунду, а температура воздуха опустилась до -8 градусов.

      Обратите внимание! Прогноз погоды на 11 февраля: штормовой ветер и снег с дождем ворвутся в Украину

      В Ивано-Франковской области уже объявили второй уровень опасности – "оранжевый". Людей призывают воздержаться от походов в горы, поскольку так же ожидается значительная снеголавинная опасность.

      В ГСЧС сообщают, что порывы ветра уже наделали беды:

      • сорвал часть крыши школы в Ясеневе Рожнятовского района;
      • повредил кровлю крыши сельского совета села Пнив Надвирнянского района;
      • сорвал дерева в Долинском, Богородчанском и Надвирнянском районах.

      Мощные порывы ветра в горах Прикартаття: смотрите видео

      К слову, вечером 9 февраля на Северную Европу обрушился мощный ураган Киара. Реки выходят из берегов, обесточены сотни тысяч городов, отменены авиарейсы. Из-за стихии погибли уже по меньшей мере 6 человек.

      ощный ветер наделал беды на Прикарпатье: смотрите фот​о

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Погода Снег в Украине ГСЧС Новости Ивано-Франковска Непогода в Украине
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