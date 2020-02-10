Мощные ветры на Прикарпатье повалили деревья и сорвали крыши: фото и видео

На Прикарпатье сильный ветер в горах буквально сбивает людей с ног, а также срывает деревья и крыши в населенных пунктах. В горах ветер с порывами достигает скорости 33 метров в секунду. Но спасатели предупреждают, что может быть еще хуже – до 30 метров в секунду на низменностях, а на высокогорьях – до 40 метров в секунду.

Местный спасатель Василий Фицак рассказал в своем фейсбуке, что на горе Поп Иван порывы ветра местами достигали 33 метров в секунду, а температура воздуха опустилась до -8 градусов.

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В Ивано-Франковской области уже объявили второй уровень опасности – "оранжевый". Людей призывают воздержаться от походов в горы, поскольку так же ожидается значительная снеголавинная опасность.

В ГСЧС сообщают, что порывы ветра уже наделали беды:

сорвал часть крыши школы в Ясеневе Рожнятовского района;

повредил кровлю крыши сельского совета села Пнив Надвирнянского района;

сорвал дерева в Долинском, Богородчанском и Надвирнянском районах.

Мощные порывы ветра в горах Прикартаття: смотрите видео

К слову, вечером 9 февраля на Северную Европу обрушился мощный ураган Киара. Реки выходят из берегов, обесточены сотни тысяч городов, отменены авиарейсы. Из-за стихии погибли уже по меньшей мере 6 человек.

ощный ветер наделал беды на Прикарпатье: смотрите фот​о