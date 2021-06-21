Люди добираются вплавь: Одесскую область накрыл мощный ливень – фото, видео

21 июня 2021 , 15:04
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Источник:

"Думская"

Одесскую область 21 июня накрыли мощные дожди. В результате ливвень, который шел в течение 50 минут, затопил город Измаил.

За непродолжительный период в населенном пункте выпало 36 миллиметров осадков. Местные СМИ обнародовали фото и видео последствий непогоды.

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Мощный ливень накрыл Измаил

  • Из-за сильного ливня движение транспорта остановили, потому что большинство улиц превратились в реки.
  • Для того, чтобы добраться из одного места в другое жители вынуждены плыть по огромным лужам.

Непогода накрыла Измаил – затопило улицы: смотрите видео

​Измаил затопило из-за сильного ливня: смотрите видео

Город Измаил затопило в результате ливня: смотрите видео

Непогода в Украине: что известно

  • В Крыму объявили чрезвычайную ситуацию из-за сильных дождей.
  • В Ялте в результате непогоды погиб мужчина – его унесло потоком воды.
  • Юг Украины 18 июня страдал от ливней и шквальнго ветра.

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Автор: Олег Васьків