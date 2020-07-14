Непогода в Днепре наделала немало бед. После ночного ливня в ночь на 14 июля с Крестьянского спуска, который ремонтируется, смыло все стройматериалы. Кроме того, посреди улицы образовались огромные провалы.

Жители Крестьянского спуска сильно обеспокоены пропастью и переживают, чтобы их дома не поплыли вместе с дорогой. Об этом сообщает издание Gorod.dp.

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Вода размыла практически весь спуск, а от ремонта почти ничего не осталось. Сейчас движение по Крестьянскому спуску ограничено, правда, смелые прохожие пытаются пробираться вверх и вниз обычным путем.

Подтапливает дом, люди всю ночь не спали, боялись разрушений,

– написал житель дома на Крестьянском спуске Сергей Дивеев.

Крестьянский спуск в Днепре смыло водой / Фото Gorod.dp

Что известно о Крестьянском спуске: главное

Крестьянский спуск ремонтируют уже полтора месяца, и за это время рабочим удалось сделать достаточно много, но теперь придется начинать все заново.

Установку новой водосточной системы дождевой канализации, которая будет отводить воду под землю, обещали обустроить там еще в конце мая или начале июня.

Во время майского ливня улицу уже "смывало", но тогда работы только начинались и непогода нанесла не так много бед.

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Крестьянский спуск, который смыло водой: карта