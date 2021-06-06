По словам местных жителей, больше всего пострадал от сильных осадков район Черемушки. Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео, на которых можно увидеть последствия непогоды.
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На публикациях местных видно, как потоки воды текут по дорогам, а землю засыпал град с ливнем.
Работники водоканала находятся на затопленных местах. Они пытаются откачать воду, но пока безрезультатно. По информации синоптиков, такая погода в Одессе будет держаться еще в течение трех дней.
В ближайшие дни дожди пройдут почти по всей территории страны. Температура воздуха днем будет достаточно высокой: от +20 до +25 градусов.
- В Днепре почти сотня домов осталась подтопленной из-за интенсивных дождей.
- Проливной дождь затопил и Мариуполь. Поскольку крыши домов не смогли удержать большое количество осадков, они начали протекать.
- Также спасатели предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожарной безопасности.