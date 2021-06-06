Мощный ливень с градом затопил улицы Одессы: фото, видео последствий непогоды

В ряде городов Украины наблюдается непогода, в частности сильные ливни и град. Один из регионов, который пострадал больше всего – Одесса.

По словам местных жителей, больше всего пострадал от сильных осадков район Черемушки. Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео, на которых можно увидеть последствия непогоды.

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На публикациях местных видно, как потоки воды текут по дорогам, а землю засыпал град с ливнем.

Работники водоканала находятся на затопленных местах. Они пытаются откачать воду, но пока безрезультатно. По информации синоптиков, такая погода в Одессе будет держаться еще в течение трех дней.

В Укргидрометцентре прогнозируют дождливую и прохладную погоду на весь июнь.

В ближайшие дни дожди пройдут почти по всей территории страны. Температура воздуха днем будет достаточно высокой: от +20 до +25 градусов.

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