Мощная непогода ударила по Одесской области в последний день июня. Так, в самом городе выпал сильный дождь, который подтопил улицы и заблокировал дороги. А вот в Саратском районе Одесской области местные жители стали очевидцами смерча.

Фото и видео непогоды люди публикуют в соцсетях. В то же время, издание "Думская" информирует о том, что мощный ливень остановил несколько десятков одесских трамваев.

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Ливень в Одессе

Дело в том, что на Колонтаевской улице на проезжую часть упало дерево. Это привело к остановке движения трамвайного маршрута №5. Кроме того, подтопления на Балковской улице и Хаджибейской дороге заблокировали работу трамвайных маршрутов №15, 20, 22. Кроме того, на линии "камышового трамвая" работает автобус.



Ливень подтопил Одессу / Фото "Лоция"

Ливень в Одессе: видео

Мощный ливень в Одессе: видео

Одессу затопило: видео

Интенсивность ливней в районах Одессы была разной: где-то обошлось лишь сильным дождем, где-то выпал град, а кое-где сильно гремело.

Также в озеро превратилась Таможенная площадь в Одессе, подтопило и улицу Приморскую.



Одессу накрыл мощный ливень / Фото Odessa online

Самый центр Одессы тоже пострадал от непогоды: там затопило проезжие части дороги.



Интенсивность осадков отличалась в разных районах города / Фото Odessa online

Непогода в Одессе: видео

Ливень в Одессе 30 июня: видео

А вот так решили развлечься одесситы на улице Приморской: видео

Ливень и его последствия в Одессе / Фото "Думская" Смерч в Одесской области Тем временем в Саратском районе Одесской области заметили смерч. Так, инцидент произошел в районе села Кулевча. Смерч удалось снять на видео местному жителю. Смерч в Одесской области: смотрите видео

Смерч пронесся возле села Кулевча: карта