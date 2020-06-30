Одессу затопило мощным ливнем, а в области пронесся смерч: фото и видео
Мощная непогода ударила по Одесской области в последний день июня. Так, в самом городе выпал сильный дождь, который подтопил улицы и заблокировал дороги. А вот в Саратском районе Одесской области местные жители стали очевидцами смерча.
Фото и видео непогоды люди публикуют в соцсетях. В то же время, издание "Думская" информирует о том, что мощный ливень остановил несколько десятков одесских трамваев.
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Ливень в Одессе
Дело в том, что на Колонтаевской улице на проезжую часть упало дерево. Это привело к остановке движения трамвайного маршрута №5. Кроме того, подтопления на Балковской улице и Хаджибейской дороге заблокировали работу трамвайных маршрутов №15, 20, 22. Кроме того, на линии "камышового трамвая" работает автобус.
Ливень подтопил Одессу / Фото "Лоция"
Ливень в Одессе: видео
Мощный ливень в Одессе: видео
Одессу затопило: видео
Интенсивность ливней в районах Одессы была разной: где-то обошлось лишь сильным дождем, где-то выпал град, а кое-где сильно гремело.
Также в озеро превратилась Таможенная площадь в Одессе, подтопило и улицу Приморскую.
Одессу накрыл мощный ливень / Фото Odessa online
Самый центр Одессы тоже пострадал от непогоды: там затопило проезжие части дороги.
Интенсивность осадков отличалась в разных районах города / Фото Odessa online
Непогода в Одессе: видео
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А вот так решили развлечься одесситы на улице Приморской: видео
Смерч пронесся возле села Кулевча: карта