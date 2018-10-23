Мощный форвард согласился выступать за сборную Украины по баскетболу

Форвард израильского клуба "Бней Герцлия" Богдан Близнюк сможет сыграть за сборную Украины по баскетболу в матчах отбора на Кубок мира 2019 года.

Ранее Близнюк уже фигурировал в расширенной заявке сборной Украины на летние матчи отбора КС-2019, но позже не попал в основной состав "сине-желтых". На этот раз с баскетболистом встречались представители Федерации баскетбола Украины и договорились о его приезде на ближайшие матчи сборной Украины. Речь идет о двух поединках квалификации Кубка мира 2019 против Словении и Испании, которые состоятся в ноябре-декабре, пишет "Обозреватель".

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Стоит напомнить, что Богдан Близнюк родился в Киеве в 1995 году. Однако в возрасте 7 лет вместе с семьей перебрался в США. В 2014 году поступил в Университет Восточного Вашингтона (Eastern Washington University), где начал выступления за одноименную команду в Первом дивизионе студенческой лиги NCAA. В 2018 году он выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но не был избран. Однако впоследствии Близнюк попал в ростер клуба "Лос-Анджелес Клипперс" на летнюю лигу. И после этого подписал контракт с клубом "Бней Герцлия" в Израиле.