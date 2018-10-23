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      Мощный форвард согласился выступать за сборную Украины по баскетболу

      54 Читати новину українською
      Богдан Близнюк
      Богдан Близнюк

      Форвард израильского клуба "Бней Герцлия" Богдан Близнюк сможет сыграть за сборную Украины по баскетболу в матчах отбора на Кубок мира 2019 года.

      Ранее Близнюк уже фигурировал в расширенной заявке сборной Украины на летние матчи отбора КС-2019, но позже не попал в основной состав "сине-желтых". На этот раз с баскетболистом встречались представители Федерации баскетбола Украины и договорились о его приезде на ближайшие матчи сборной Украины. Речь идет о двух поединках квалификации Кубка мира 2019 против Словении и Испании, которые состоятся в ноябре-декабре, пишет "Обозреватель".

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      Стоит напомнить, что Богдан Близнюк родился в Киеве в 1995 году. Однако в возрасте 7 лет вместе с семьей перебрался в США. В 2014 году поступил в Университет Восточного Вашингтона (Eastern Washington University), где начал выступления за одноименную команду в Первом дивизионе студенческой лиги NCAA. В 2018 году он выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но не был избран. Однако впоследствии Близнюк попал в ростер клуба "Лос-Анджелес Клипперс" на летнюю лигу. И после этого подписал контракт с клубом "Бней Герцлия" в Израиле.

      Теги: Спорт Баскетбол Сборная Украины по баскетболу
      Источник: 24 Канал
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